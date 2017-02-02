Продовольствие резко подорожало

Мировые цены на продовольствие сильно выросли в январе, достигнув максимального уровня с февраля 2015 года, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Индекс цен на продовольственные товары FAO по итогам января составил 173,8 пункта, что на 3,7 пункта, или 2,1%, выше показателя декабря. В годовом выражении показатель вырос на 24,5 пункта, или на 16,4%. Столь сильное увеличение вызвано значительным ростом цен на сахар на мировых рынках и экспортных цен на зерновые, а также на растительные масла. Рынки мяса и молочной продукции были стабильными.

Индекс цен на сахар по итогам января вырос на 26 пунктов, или на 9,9% в месячном выражении, – до 288,5 пункта, передает Прайм-ТАСС . Резкий рост связан с ожиданиями рынка, что в 2016–2017 сельхозгоду мировое производство продукта сократится. Пессимистичные прогнозы вызваны сохранением дефицита предложения в некоторых ключевых сахаропроизводящих регионах, например в Бразилии — крупнейшем производителе и экспортере сахара в мире, Индии и в Таиланде.

Индекс цен на молочную продукцию в январе практически не изменился по сравнению с декабрем и составил 193 пункта. «Рынки по-прежнему малоактивны в связи с перемещением пика сезонного производства из южного в северное полушарие, а также в связи с тем, что многие крупные покупатели уже сформировали достаточные запасы в предыдущие месяцы», — поясняет FAO.

Цены на мясную продукцию в январе также практически не изменились в месячном выражении, — соответствующий индекс составил 156,7 пункта. Рост стоимости говядины сопровождался падением цен на баранину; мясо птицы и свинина незначительно подешевели. Цены на масличные культуры выросли на 3,3 пункта, или на 1,8% по сравнению с декабрем, до 186,3 пункта, увеличиваясь третий месяц подряд. FAO объясняет подобную динамику увеличением цен на пальмовое масло, низкими объемами его производства в Юго-Восточной Азии, а также ростом спроса на мировом рынке на рапсовое масло из-за прогнозируемого ограниченного предложения в 2016–2017 сельхозгоду.