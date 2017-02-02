Продовольствие резко подорожало

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Мировые цены на продовольствие сильно выросли в январе, достигнув максимального уровня с февраля 2015 года, следует из
Индекс цен на продовольственные товары FAO по итогам января составил 173,8 пункта, что на 3,7 пункта, или 2,1%, выше показателя декабря. В годовом выражении показатель вырос на 24,5 пункта, или на 16,4%. Столь сильное увеличение вызвано значительным ростом цен на сахар на мировых рынках и экспортных цен на зерновые, а также на растительные масла. Рынки мяса и молочной продукции были стабильными.
Индекс цен на сахар по итогам января вырос на 26 пунктов, или на 9,9% в месячном выражении, – до 288,5 пункта, передает
Индекс цен на молочную продукцию в январе практически не изменился по сравнению с декабрем и составил 193 пункта. «Рынки
Цены на мясную продукцию в январе также практически не изменились в месячном выражении, — соответствующий индекс составил 156,7 пункта. Рост стоимости говядины сопровождался падением цен на баранину; мясо птицы и свинина незначительно подешевели. Цены на масличные культуры выросли на 3,3 пункта, или на 1,8% по сравнению с декабрем, до 186,3 пункта, увеличиваясь третий месяц подряд. FAO объясняет подобную динамику увеличением цен на пальмовое масло, низкими объемами его производства в
Индекс цен на зерно вырос на 4,8 пункта, или на 3,4%, – до 147 пунктов — максимума за последние шесть месяцев. Цены на пшеницу выросли в связи с опасениями неблагоприятных погодных условий, которые могут отрицательно сказаться на урожае 2017 года, а также в связи с сообщениями о сокращении площадей под озимую пшеницу в США. Рост цен на кукурузу вызван повышением спроса, на рис — ожидаемым возвращением на рынки крупных покупателей, а также сокращением экспорта из Индии
Агробизнес 02.02.2017 18:48:09
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