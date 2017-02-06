Агробизнес Россия — мировая житница Российский сельскохозяйственный и продовльственный экспорт оценил замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко

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«По итогам прошлого года как и рост отечественного сельского хозяйства на 4%, так и на 4% увеличился экспорт сельхозпродукции и продовольствия из РФ и составил по итогам 2016 года 17 миллиардов долларов», — сказал Громыко, выступая на открытии продовольственной выставки Продэкспо-2017. «По итогам прошлого года как ист отечественного сельского хозяйства на 4%, так и на 4% увеличился экспорт сельхозпродукции и продовольствия из РФ и составил по итогам 2016 года 17 миллиардов долларов», — сказал Громыко, выступая на открытии продовольственной выставки Продэкспо-2017. Он также подтвердил прогноз по экспорту зерновых из России в 2016–2017 сельскохозяйственном году на уровне более 37 миллионов тонн. На прошлой неделе глава департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев заявил, что экспорт зерна в текущем сезоне составит 37,5 миллиона тонн. Агробизнес 06.02.2017 12:59:54

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