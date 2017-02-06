Сценарии и прогнозы
Экономическая
политика
Рынки
Котировки
Налоги
Бюджет
Одной строкой

В первом полугодии ЦБ не снизит ставку

Рубль идти вниз отказывается
Рубль выдержал интервенции Минфина

Рубль выдержал интервенции Минфина

Неснижение ставки ЦБ — в пользу иностранных инвесторов

2017 оттенков серого

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал очередной обзор мировой экономики. В

Статистика розовеет

Прогнозы о росте российской экономики в 2017 г. получили подкрепление. Минфин представил

Главное — вовремя отозвать

Вовремя увидеть признаки банковского кризиса и принять меры — это мечта и, как говорят
ТЭК
High Tech и связь
Финансовые рынки
Транспорт и инфраструктура
Строительство и недвижимость
Индустрия
Агробизнес
Потребительский рынок

Россия — мировая житница

Россия осваивает новое место в международном разделении труда
Рекорды иностранных инвестиций в российские облигации

Рекорды иностранных инвестиций в российские облигации

Возросший с победой Трампа интерес к российским бумагам — сигнал будущего улучшения отношений

Чай? Элементарно!

Тайский «папа может»

Цена сделки — около 150 миллионов долларов

Бензиновый рейтинг

Самый дорогой бензин в Европе, в пересчете на российскую валюту, в Нидерландах — 99,7 рублей

Нефть дорожает

Апрельские фьючерсы на нефть выросли
ФАС оштрафует за препятствия проверкам

ФАС оштрафует за препятствия проверкам

Сейчас штраф за уклонение — жалкие 10 тысяч рублей

Бренд Сбербанка дорожает

Сбербанк занял 6-е место в Европе по стоимости бренда

Посетите наш бизнес-завтрак

Горячая линия

Мнения лидеров
Интервью
Блог-Пост
Сколько стоит?
Цитата
Стиль жизни
«Финансовая газета» - старейшее, а теперь самое современное экономическое издание. Это и аналитический еженедельник, и электронный портал, и база обновляемых нормативных документов, и площадка, на которой каждый может стать соавтором будущей системы экономического регулирования.



Вы можете оформить подписку на «Финансовую газету», получить доступ к информационно-справочной системе: «Документы, комментарии, консультации»
Форум
О проекте
Документы и комментарии
Купить
Реклама
Контакты
Регистрация Войти

Агробизнес   06.02.2017 12:59:54

Россия — мировая житница

Российский сельскохозяйственный и продовльственный экспорт оценил замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко
Россия — мировая житница

«По итогам прошлого года как и рост отечественного сельского хозяйства на 4%, так и на 4% увеличился экспорт сельхозпродукции и продовольствия из РФ и составил по итогам 2016 года 17 миллиардов долларов», — сказал Громыко, выступая на открытии продовольственной выставки Продэкспо-2017.

Он также подтвердил прогноз по экспорту зерновых из России в 2016–2017 сельскохозяйственном году на уровне более 37 миллионов тонн. На прошлой неделе глава департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев заявил, что экспорт зерна в текущем сезоне составит 37,5 миллиона тонн.
Агробизнес   06.02.2017 12:59:54   

Тэги: сельское хозяйство, экспорт

Написать комментарий

  Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите.




© «Финансовая газета», 1915–2017

Эл № ФС77-47116 от 28 октября 2011 г.

При полном или частичном использовании материалов
ссылка на fingazeta.ru обязательна.

 Размещение рекламы
Письмо в редакцию
О проекте   Карта сайта   Контакты