Тайский «папа может»

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ompk.ruПрезидент Мясного совета Единого экономического пространства Мушег Мамиконян оценивает общую мощность завода ОМПК в Москве и двух свинокомплексов в Подмосковье и Смоленской области примерно в 45 тысяч тонн свинины в год. По мнению Мамиконяна, ОМПК может стоить около 150 миллионов долларов или даже больше «с учетом синергии с активами стратегического инвестора, скорости выхода на рынок и доли комбината», пишет газета.
В CP Foods отказались от комментариев, в ОМПК не ответили на запрос издания. Источник издания, близкий к ОМПК, сообщил, что пока конкретных договоренностей не достигнуто.
Charoen Pokphand Group основана в 1921 году в Таиланде. Кроме аграрного подразделения CP Foods владеет оператором связи True Corporation, производителем мотоциклов Dayang Motors, инвестирует в недвижимость, фармацевтику
В 2015 году группа купила две птицефабрики под
В РФПИ отказались от комментариев изданию о возможном участии фонда в покупке ОМПК вместе с CP Group. Источник газеты, близкий к фонду, сообщил, что тот изучает совместные проекты, в том числе в Москве и Подмосковье на базе партнерства на 2 миллиарда долларов, созданного с CP Group в 2015 году.
Агробизнес 06.02.2017 11:24:42
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