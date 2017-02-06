Тайский «папа может»

ompk.ru

Президент Мясного совета Единого экономического пространства Мушег Мамиконян оценивает общую мощность завода ОМПК в Москве и двух свинокомплексов в Подмосковье и Смоленской области примерно в 45 тысяч тонн свинины в год. По мнению Мамиконяна,«с учетом синергии с активами стратегического инвестора, скорости выхода на рынок и доли комбината», пишет газета.

В CP Foods отказались от комментариев, в ОМПК не ответили на запрос издания. Источник издания, близкий к ОМПК, сообщил, что пока конкретных договоренностей не достигнуто.

Charoen Pokphand Group основана в 1921 году в Таиланде. Кроме аграрного подразделения CP Foods владеет оператором связи True Corporation, производителем мотоциклов Dayang Motors, инвестирует в недвижимость, фармацевтику и т. д. Сейчас тайская компания, по собственным данным, управляет свинокомплексами в Московской, Калужской и Курской областях на 77 тысяч голов. Также ей принадлежит 75,82% в зарегистрированной в Норвегии Russia Baltic Pork Invest ASA, у которой два предприятия в Калининградской и Нижегородской областях на 180 тысяч голов каждое, отмечает издание.

В 2015 году группа купила две птицефабрики под Санкт-Петербургом общей мощностью 180 тысяч тонн курятины в год за 680 миллионов долларов. Эта сделка стала ее первым совместным проектом с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), в 2016 году партнеры объявили о вложении 1 миллиарда долларов в строительство молочно-товарного комплекса в Рязанской области.

В РФПИ отказались от комментариев изданию о возможном участии фонда в покупке ОМПК вместе с CP Group. Источник газеты, близкий к фонду, сообщил, что тот изучает совместные проекты, в том числе в Москве и Подмосковье на базе партнерства на 2 миллиарда долларов, созданного с CP Group в 2015 году.