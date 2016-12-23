Дефицит бюджета растет, но остается приемлемым

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Владимир Путин заявил в ходе ежегодной большой пресс-конференции: "Дефицит бюджета у нас в прошлом году был, по моему, 2,6%, в этом году будет повыше, я потом скажу почему. На данный момент за 10 месяцев это, по-моему, 2,4, но будет 3,7. Это, на мой взгляд, абсолютно приемлемая величина, в том числе и потому, что у нас сохраняется положительный баланс внешней торговли - более 70 миллиардов долларов", - подчеркнул президент. Президент России Владимир Путин в пятницу в очередной раз проводит большую пресс-конференцию, на которой традиционно отвечает на вопросы, касающиеся внутрироссийской и международной проблематики. Мероприятие проходит в Центре международной торговли.