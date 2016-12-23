Пенсионеры от повышения пенсионного возраста должны стать богаче

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В России ведется обсуждение повышения пенсионного возраста: сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55. Глава Минтруда ранее заявлял, что в ближайшие годы возраст выхода на пенсию повышен не будет. Депутаты от КПРФ внесли в Думу законопроект, накладывающий мораторий на повышение пенсионного возраста до 2025 года.
Бывший министр финансов России, председатель комитета Гражданских инициатив Алексей Кудрин ранее заявлял, что для мужчин и женщин можно установить единый возраст выхода на пенсию — в 63 года, но делать это постепенно. Если по полгода увеличивать пенсионный возраст, то это произойдет для мужчин через 6 лет, для женщин — позже. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в свою очередь заявляла о том, что в 2017 году решения о повышении пенсионного возраста принято не будет.
Бюджет 23.12.2016 09:48:44
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