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Бюджет   23.12.2016 09:48:44

Пенсионеры от повышения пенсионного возраста должны стать богаче

Максим Топилин дал интервью газете «Комсомольская правда».
Пенсионеры от повышения пенсионного возраста должны стать богаче

«Когда-то это придется делать, чтобы мы смогли купировать риски на будущее. Это должно быть мягким процессом, с серьезной адаптацией. Но наша принципиальная позиция — если повышение возраста выхода на заслуженный отдых произойдет, то нынешние пенсионеры должны от этого получить эффект. То есть должна вырасти их пенсия, а не доходы федерального бюджета», — рассказал глава Минтруда.

В России ведется обсуждение повышения пенсионного возраста: сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55. Глава Минтруда ранее заявлял, что в ближайшие годы возраст выхода на пенсию повышен не будет. Депутаты от КПРФ внесли в Думу законопроект, накладывающий мораторий на повышение пенсионного возраста до 2025 года.

Бывший министр финансов России, председатель комитета Гражданских инициатив Алексей Кудрин ранее заявлял, что для мужчин и женщин можно установить единый возраст выхода на пенсию — в 63 года, но делать это постепенно. Если по полгода увеличивать пенсионный возраст, то это произойдет для мужчин через 6 лет, для женщин — позже. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в свою очередь заявляла о том, что в 2017 году решения о повышении пенсионного возраста принято не будет.
Бюджет   23.12.2016 09:48:44   

Тэги: пенсии, возраст, доходы

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