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Бюджет   06.02.2017 19:06:58

Пенсия — в 15 тысяч рублей. Но через 3 года

На встрече с премьером Дмитрием Медведевым Антон Дроздов рассказал, что до 1 февраля индексация пенсий на 5,4% будет произведена 31 миллиону человек.
Пенсия — в 15 тысяч рублей. Но через 3 года

natnik

«Хотел бы отметить, что, исходя из бюджета на 2017–2019 год, предусматривается дальнейший рост пенсий, их индексация по фактической инфляции за прошлый год и увеличение в среднем на одну тысячу рублей до 15 тысяч рублей. А если говорить о таких категориях, как ветераны, участники войны, то это уже будет около 40 тысяч рублей», — сказал Антон Дроздов на встрече с премьером Дмитрием Медведевым.

По его словам, с 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий на рост индекса прожиточного минимума, а 1 августа ПФР проведет перерасчет пенсий для работающих пенсионеров в среднем на 200 рублей.
Бюджет   06.02.2017 19:06:58   

Тэги: пенсии, индексация

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