Бизнес-афиша Конференция Intax Expo: практические решения для бизнеса Деофшоризация в России и глобальные изменения в финансовом мире

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13–14 марта 2017 в Москве состоится восьмая международная конференция, посвященная вопросам корпоративных финансов, инвестиций, частного и корпоративного структурирования, а также международного налогового планирования INTAX EXPO Russia 2017. Представители ведущих компаний со всего мира соберутся для того, чтобы обсудить изменения в российском и международном законодательствах, посетить выставку и конференцию с участием лидирующих экспертов отрасли, расширить партнерскую сеть и поделиться практическими решениями для бизнеса. Участники конференции получат уникальную возможность окунуться в атмосферу делового общения во время проведения разнообразных официальных и неформальных мероприятий. Участие для российских компаний — бесплатное. Предварительная регистрация на сайте Организатора обязательна. РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА Место проведения: отель Лотте, Москва, Новинский бульвар, 8, строение 2. Более детально ознакомиться с форматом, аудиторией и программой мероприятия можно на сайте www.intax-group.com Бизнес-афиша 01.02.2017 17:56:34

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