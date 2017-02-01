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«Финансовая газета» - старейшее, а теперь самое современное экономическое издание. Это и аналитический еженедельник, и электронный портал, и база обновляемых нормативных документов, и площадка, на которой каждый может стать соавтором будущей системы экономического регулирования.



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Бизнес-афиша   01.02.2017 17:56:34

Конференция Intax Expo: практические решения для бизнеса

Деофшоризация в России и глобальные изменения в финансовом мире
Конференция Intax Expo: практические решения для бизнеса

13–14 марта 2017 в Москве состоится восьмая международная конференция, посвященная вопросам корпоративных финансов, инвестиций, частного и корпоративного структурирования, а также международного налогового планирования INTAX EXPO Russia 2017.

Представители ведущих компаний со всего мира соберутся для того, чтобы обсудить изменения в российском и международном законодательствах, посетить выставку и конференцию с участием лидирующих экспертов отрасли, расширить партнерскую сеть и поделиться практическими решениями для бизнеса. Участники конференции получат уникальную возможность окунуться в атмосферу делового общения во время проведения разнообразных официальных и неформальных мероприятий.

Участие для российских компаний — бесплатное.

Предварительная регистрация на сайте Организатора обязательна.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

Место проведения: отель Лотте, Москва, Новинский бульвар, 8, строение 2.

Более детально ознакомиться с форматом, аудиторией и программой мероприятия можно на сайте www.intax-group.com
Бизнес-афиша   01.02.2017 17:56:34   

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