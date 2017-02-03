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Бизнес-афиша   03.02.2017 13:21:00

Пример Москвы другим наука

Новости Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗКАЗ-ЗА честные закупки»
Пример Москвы другим наука

Москва, которая по праву является лидером закупочных практик, открыта для коллег из регионов для взаимного сотрудничества и распространения своего опыта. В частности, на XIII Всероссийском Форуме-выставке «ГОСЗКАЗ-ЗА честные закупки» столица готова познакомить специалистов госзакупок из субъектов Российской Федерации с Единой информационной системы закупок Москвы. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев в ходе открытой дискуссии «Единая информационная система закупок: технология прозрачности. Позиция Москвы», состоявшейся 2 февраля в пресс-центре МИА «Россия сегодня». Более того, работа с регионами уже началась: «Сейчас переговоры с ними ведутся в самых разных форматах, например, с Ростовской областью», — отметил Г. Дёгтев.

Главный акцент содержательного выступления руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике заключался в том, что в региональной информационной системе закупок реализован главный приоритет — принципы доступности и прозрачности. «Сегодня региональная система закупок Москвы ЕАИСТ, сертифицированная Федеральным казначейством, выступает как продолжение Единой информационной системы. При этом ни один городской заказчик не может выйти в ЕИС без контрольных межведомственных согласований и логических проверок. Эти меры гарантируют обеспечение эффективности и прозрачности региональной системы закупок», — сказал Геннадий Дегтев.

Сомневаться не приходиться, что и в этом году информативная и насыщенная событиями экспозиция Правительства Москвы окажется в центре внимания участников Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ-ЗА честные закупки».
Бизнес-афиша   03.02.2017 13:21:00   

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