Пример Москвы другим наука

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Москва, которая по праву является лидером закупочных практик, открыта для коллег из регионов для взаимного сотрудничества и распространения своего опыта. В частности, на XIII Всероссийском
Главный акцент содержательного выступления руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике заключался в том, что в региональной информационной системе закупок реализован главный приоритет — принципы доступности и прозрачности. «Сегодня региональная система закупок Москвы ЕАИСТ, сертифицированная Федеральным казначейством, выступает как продолжение Единой информационной системы. При этом ни один городской заказчик не может выйти в ЕИС без контрольных межведомственных согласований и логических проверок. Эти меры гарантируют обеспечение эффективности и прозрачности региональной системы закупок», — сказал Геннадий Дегтев.
Сомневаться не приходиться, что и в этом году информативная и насыщенная событиями экспозиция Правительства Москвы окажется в центре внимания участников
Бизнес-афиша 03.02.2017 13:21:00
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