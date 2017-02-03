Ипотека идет в гору

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Объем выданных ипотечных кредитов в РФ в 2016 году вырос почти на 30% — до 1,475 триллиона рублей, говорится в сообщении АИЖК (его цитирует агентство Прайм-ТАСС ). «Основной тенденцией рынка ипотеки в 2016 году стало снижение процентных ставок. Ставки выдачи по ипотечным кредитам в конце 2016 года составили 12–12,5%, а в среднем за год — около 12,6% по сравнению с 13,35% в 2015 году», — отмечается в пресс-релизе .

Таким образом, ставки по ипотечным кредитам достигли уровня 2014 года. Ипотечные ставки в рыночном сегменте (на приобретение жилья на вторичном рынке) снизились за год на 1,5–2 процентных пункта. За 2016 год уровень концентрации несколько снизился — доля трех крупнейших ипотечных кредиторов снизилась на 4,5 п.п. — с 79,3 до 74,9%.

На 1 декабря 2016 года доля ипотечной задолженности со сроком задержки платежей 90 дней и более составляет 2,8% ипотечного портфеля, что сравнимо с ведущими развитыми странами. В условиях роста ипотечного портфеля доля со сроком задержки платежей на 90 дней и более постепенно снижается — по итогам 2015 года она составляла 3%, а максимальное значение доли просроченной ипотечной задолженности свыше 90 дней было зафиксировано в 2010 году — 7,1%, говорится в пресс-релизе .

«Можно констатировать, что ипотечный рынок преодолел последствия кризиса начала 2015 года и в 2017 году перейдет к росту. Мы ожидаем, что по итогам 2017 года объемы выдачи ипотечных кредитов составят рекордные 1,8 триллиона рублей, а ставки по ипотеке упадут до уровня 11% и ниже», — отмечается в сообщении.

В нем добавляется, что в 2016 году в рамках государственной программы субсидирования ипотечных ставок на покупку жилья в новостройках в 2016 году выдано 304 тысячи кредитов на 556 миллиардов рублей, что составляет 38% от совокупного объема выданных за 2016 год ипотечных кредитов.