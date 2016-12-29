Сколько будет стоить квадратный метр в 2017 году?

|
«Рост цен будет в связи с тем, что у нас есть стабильный увеличивающийся спрос. Только
ЗАЛОЖНИК КРИЗИСА
С этим утверждением диссонирует вышедшая в «Известиях» на следующий день статья «Недвижимость не нащупала дно». Издание настаивает на том, что дно рынок увидит только к 2019 году, и то если будет наблюдаться экономический рост в стране. Что касается цены, то «стоимость жилья будет снижаться на 5–7 процентов в год в течение двух лет, причем новостройки будут дешеветь сильнее, чем «вторичка». Главный аргумент — стоимость жилья
Несколько иной взгляд на рынок обнаружил портал РИА Недвижимость, который 19 декабря опубликовал аналитический доклад с весьма красноречивым названием: «Рынок жилой недвижимости Москвы в 2016 г. встал на путь «исцеления — эксперты». В статье отмечается, что цены на новостройки массового сегмента вновь пошли вверх летом, хотя до этого они снижались в течение года, кроме того, и «на вторичном рынке, который сейчас испытывает кризис спроса, цены с лета перестали снижаться и находятся в стагнации». Но, пожалуй, главный оптимистический тренд видится в рекордном заключении договоров о долевом участии (ДДУ) в уходящем году и в том, что по итогам третьего квартала было выдано на 25 процентов больше разрешений на строительство в столице.
«Спрос на квартиры экономкласса действительно есть, — убежден девелопер Олег Барков, — и этот спрос очень существенный, исторически сильный и социально мотивированный». «Как только экономическая удавка ослабляется, то первым делом покупают недвижимость. Единственное, что противостоит этой тенденции, — это падение цен на аренду квартир. Инвестиционных квартир построено много, и цены на них доступны. С другой стороны, крупные застройщики сейчас предлагают такую рассрочку вместе с банками и такие ежемесячные платежи, что она равна ежемесячному платежу за аренду», — считает эксперт.
«Что касается потребительского спроса, то он действительно начал оживляться благодаря тому, что на рынок стали поступать весьма экономичные предложения», — продолжает тему Игорь Березин, президент Гильдии маркетологов России. — И речь идет даже не о цене квадратного метра, хотя это тоже важно, сколько о размере квартир. Наблюдается активный спрос и в Москве, и в таких городах, как Екатеринбург, на малогабаритные квартиры. Это может быть
В этом году ипотека выросла на 30–33 процента. За
РАВНЕНИЕ НА ПОКУПАТЕЛЕЙ
Большинство наших собеседников действительно единодушны в том, что очень многое будет зависеть от того, каковы будут реальные доходы населения. То есть тут важно соотношение реальных доходов и инфляции. «Если у нас действительно произойдет рост доходов на 7–8 процентов в течение года (а особенно важно, чтобы это произошло в первой половине года) и инфляция будет
«В этом году существенного снижения цен в
«Снижение цен возможно и даже очень желательно в сегменте инвестиционного жилья, — говорит Игорь Березин. — Потому что все это было основано на ложных посылках. Люди покупали квадратный метр в Москве по 6 тысяч долларов и думали, что он будет стоить 10 тысяч. Но он не будет стоить столько. Потому что он в Париже столько не стоит — таких цен нет. В этом сегменте будет снижение, и оно уже идет. Оно будет держаться ровно настолько, насколько будут держаться эти инвестиционные квартиры. Пока их собственники ждут повышения, никакого снижения не будет. Но когда они поймут, что купленная квартира за 10 миллионов не уйдет за желаемые 12, они начнут продавать, потому что деньги нужны всем».
БЮДЖЕТЫ НА КВАРИТИЫ ПАДАЮТ
Отметим также другие важные аспекты функционирования рынка. Увеличение объема заключенных в этом году договоров долевого управления (ДДУ) объективно говорит о возобновлении спроса. Надо также понимать: все три последние года были рекордными по объему продаж за все последние 20 лет наблюдений. Отмечаемое же сейчас аналитиками падение бюджетов покупок означает только то, что люди стали приобретать меньшую жилплощадь. Стремительно сокращается резерв возможности уменьшения маржи застройщика в экономсегменте. Из стройматериалов ничего не дешевеет. На проектах дополнительные затраты создает как жесткая конкуренция, так и власти.
«Постоянно увеличивается социальная нагрузка на каждый проект, — свидетельствует Олег Барков, — Все больше и больше социальных обязательств накладывают на застройщика. Это прежде всего касается школ и детских садов. Многие застройщики входили в проект, покупали землю по высоким ценам, проектировали и строили исходя из одного представления о себестоимости проекта и вдруг дом близок завершению и только тут они узнают, что должны профинансировать пропорционально своей доле в этом районе строительство детского сада или школы. В Ленинградской области позиция предельно простая. У тебя нет официальных специальных обязательств в инвестдоговоре, не было прописано что ты финансируешь строительство детского сада или школы. Но если ты не сделаешь, то ты будешь еще три года сдавать свой дом. И власти не примут дом под любым предлогом. Однако, в условиях 2016 года рост себестоимости не приводил к росту цены. Просто уменьшалась маржа застройщика. Это было условием выживания в конкурентной борьбе. В Ленобласти порой, когда бывает застой в продажах,
Так же важно отметить, тот факт, что грамотные девелоперы уже давно учли многие новации для улучшения своих проектов. Это касается прежде всего благоустройства и инфраструктуры, что также увеличивает себестоимость строительства. Появился в среде девелоперов даже термин «экономкласс с человеческим лицом». И многие такие застройщики даже не заметили наблюдавшегося падения спроса, который как оказалось не был «размазан» по всему рынку. Это обнаруживает важный запрос на качество в любых сегментах рынка недвижимости.
Прогнозы на следующий год в любом случае свидетельствуют о том, что стройкомплекс в стране
Григорий Шугаев, Lenta.ru
Строительство и недвижимость 29.12.2016 09:22:29
Написать комментарий
|