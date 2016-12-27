За новый автомобиль придется заплатить тремя годами жизни

Согласно данным аналитического агентства «»,а автомобиля на российском рынке за 10 месяцев 2016 года составилаПри среднемесячной заработной плате в 35,7 тыс рублей россиянину для покупки личного автотранспорта в настоящее время приходится копить деньги в течение 38 месяцев или немногим более трех лет, и это без учета других расходов.

Наиболее доступна покупка нового авто в Ямало-Ненецком автономном округе — копить придется всего 17 месяцев (год и 5 месяцев). Это связано с относительно высокой средней зарплатой (84,2 тыс рублей) при близкой к общероссийской средней цене автомобиля. Схожая ситуация на Чукотке, в Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Аутсайдер рейтинга — Приморский край, где этот срок может растянуться на 68 месяцев, то есть почти на шесть лет. Зарплаты здесь близки к средним по России, а вот цены на новые автомобили зашкаливают. В основном в сегменте новых авто спрос на внедорожники премиум-сегмента , средняя цена которых — 2,4 млн рублей. «Доля новых автомобилей здесь одна из наиболее низких в России. Весь массовый сегмент покрывается за счет импорта подержанных машин из Японии», — отмечает замдиректора «Автостата» Сергей Удалов.

Впрочем, добавляет он, ни один из названных регионов не отличается значительным объемом рынка. Наибольшая доля рынка — 36%, уточняет Удалов, приходится на Центральный федеральный округ, где соотношение близко к среднерыночному

В этой ситуации покупатели все чаще выбирают автомобили В-класса — такие как, например, Lada Kalina, Lada Granta и Renault Logan. Средняя цена иномарок этого класса укладывается в диапазон 500 тыс. – 1 млн рублей. Именно в этой категории совершается большая часть покупок. Следующий по статусности — класс — менее популярен, так как здесь средняя цена ближе к 1 млн рублей. До кризиса он соперничал по популярности с классом В . Наименее популярны автомобили класса А и пикапы. Первые, по мнению россиян, слишком дороги для своих скромных размеров, вторые нацелены на узкую аудиторию.

Средневзвешенная цена автомобилей российских марок значительно ниже — 587 тыс рублей, и в результате в структуре совершенных сделок их удельный вес наиболее значителен. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за январь–ноябрь 2016 года было продано 238,6 тыс автомобилей Lada, что почти в два раза больше продаж ближайшего конкурента Hyundai.

Кроме того, растет популярность автомобилей second hand. По словам Удалова, этот рынок в кризис всегда чувствует себя более уверенно, чем рынок новых автомобилей. В 2009 году продажи новых автомобилей упали на 50%, а продажи на вторичном рынке — на 20%. В этом году «вторичка» летом проседала на 6%, а сейчас находится в небольшом плюсе.

Для сравнения, по данным АЕБ, всего за январь–октябрь 2016 года продажи в России снизились на 13,3% – до 1,148 млн автомобилей. В плюс рынок вышел только в ноябре — на 0,6% в годовом выражении. Это произошло впервые за два года. По оценкам Минпромторга, падение продаж по итогам 2016 года составит 8–9%.

В 2017 году на авторынке ожидается сохранение тенденции. Однако, по мнению Удалова, накопление отложенного спроса за последние два года приведет к росту продаж, за счет чего возможен положительный результат по итогам года.

С этим согласен и старший аналитик по банковскому сектору «АТОН» Михаил Ганелин. «По итогам 2017 года рост составит порядка 5%. Более существенного оживления спроса мы не ожидаем, поскольку автомобиль все же не предмет первой необходимости. Скорее, люди будут максимально продлять срок эксплуатации имеющихся у них автомобилей, благо по обеспеченности ими мы за последние годы поднялись», — полагает он.

Роста объемов автокредитования и снижения ставок эксперты не ожидают, поскольку банки не готовы демпинговать и увеличивать свои риски, расширяя круг заемщиков. Возможен лишь рост кредитования покупки подержанных автомобилей, но не за счет снижения ставок, а благодаря расширению кредитных программ в этом сегменте. Быстрого восстановления доходов населения не произойдет, поэтому рост цен на автомобили лишь на несколько процентных пунктов превысит уровень инфляции, заключают они.

Наталья Карнова, «Прайм»