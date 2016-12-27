За новый автомобиль придется заплатить тремя годами жизни

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Согласно данным аналитического агентства «Автостат», средневзвешенная цена автомобиля на российском рынке за 10 месяцев 2016 года составила 1,367 тыс рублей. При среднемесячной заработной плате в 35,7 тыс рублей россиянину для покупки личного автотранспорта в настоящее время приходится копить деньги в течение 38 месяцев или немногим более трех лет, и это без учета других расходов.
Наиболее доступна покупка нового авто в
Аутсайдер рейтинга — Приморский край, где этот срок может растянуться на 68 месяцев, то есть почти на шесть лет. Зарплаты здесь близки к средним по России, а вот цены на новые автомобили зашкаливают. В основном в сегменте новых авто спрос на внедорожники
Впрочем, добавляет он, ни один из названных регионов не отличается значительным объемом рынка. Наибольшая доля рынка — 36%, уточняет Удалов, приходится на Центральный федеральный округ, где соотношение близко к среднерыночному
В этой ситуации покупатели все чаще выбирают автомобили
Средневзвешенная цена автомобилей российских марок значительно ниже — 587 тыс рублей, и в результате в структуре совершенных сделок их удельный вес наиболее значителен. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за январь–ноябрь 2016 года было продано 238,6 тыс автомобилей Lada, что почти в два раза больше продаж ближайшего конкурента Hyundai.
Кроме того, растет популярность автомобилей second hand. По словам Удалова, этот рынок в кризис всегда чувствует себя более уверенно, чем рынок новых автомобилей. В 2009 году продажи новых автомобилей упали на 50%, а продажи на вторичном рынке — на 20%. В этом году «вторичка» летом проседала на 6%, а сейчас находится в небольшом плюсе.
Для сравнения, по данным АЕБ, всего за январь–октябрь 2016 года продажи в России снизились на 13,3% – до 1,148 млн автомобилей. В плюс рынок вышел только в ноябре — на 0,6% в годовом выражении. Это произошло впервые за два года. По оценкам Минпромторга, падение продаж по итогам 2016 года составит 8–9%.
В 2017 году на авторынке ожидается сохранение тенденции. Однако, по мнению Удалова, накопление отложенного спроса за последние два года приведет к росту продаж, за счет чего возможен положительный результат по итогам года.
С этим согласен и старший аналитик по банковскому сектору «АТОН» Михаил Ганелин. «По итогам 2017 года рост составит порядка 5%. Более существенного оживления спроса мы не ожидаем, поскольку автомобиль все же не предмет первой необходимости. Скорее, люди будут максимально продлять срок эксплуатации имеющихся у них автомобилей, благо по обеспеченности ими мы за последние годы поднялись», — полагает он.
Роста объемов автокредитования и снижения ставок эксперты не ожидают, поскольку банки не готовы демпинговать и увеличивать свои риски, расширяя круг заемщиков. Возможен лишь рост кредитования покупки подержанных автомобилей, но не за счет снижения ставок, а благодаря расширению кредитных программ в этом сегменте. Быстрого восстановления доходов населения не произойдет, поэтому рост цен на автомобили лишь на несколько процентных пунктов превысит уровень инфляции, заключают они.
Наталья Карнова, «Прайм»
Потребительский рынок 27.12.2016 07:44:58
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