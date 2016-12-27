Сценарии и прогнозы
Экономическая
политика
Рынки
Котировки
Налоги
Бюджет
Одной строкой

ЦСР оценил реализацию Стратегии 2020

Стратегии громко создаются и тихо не выполняются
Покупатели акций «Роснефти» могут их перепродать

Покупатели акций «Роснефти» могут их перепродать

Покупатели акций «Роснефти» не похожи на

Джанет Йеллен становится ястребом

ФРС США 14 декабря впервые в 2016 г. повысила базовую

Рост после кризиса

В 2017 году темп мировой экономики ускорится за счет

Самые яркие события 2016 года

«Черных лебедей» с положительным зарядом было

Итоги национальной премии «Финансовый Олимп – 2016»

Национальная премия «Финансовый Олимп»
«Инфраструктурные проекты России»

«Инфраструктурные проекты России»

21 декабря 2016 года в Москве прошел VIII

ГОСЗАКАЗ — ЗА честные закупки

5—7 апреля 2017 года на ВДНХ в Москве пройдет

Почему не растут вклады?

А ЦБ много говорит о сберегательной модели

220 рублей за пачку

Сейчас средняя цена пачки сигарет в России — 90
Мнения лидеров
Интервью
Блог-Пост
Сколько стоит?
Цитата
Стиль жизни
«Финансовая газета» - старейшее, а теперь самое современное экономическое издание. Это и аналитический еженедельник, и электронный портал, и база обновляемых нормативных документов, и площадка, на которой каждый может стать соавтором будущей системы экономического регулирования.



Вы можете оформить подписку на «Финансовую газету», получить доступ к информационно-справочной системе: «Документы, комментарии, консультации»
Форум
О проекте
Документы и комментарии
Купить
Реклама
Контакты
Регистрация Войти

Потребительский рынок   27.12.2016 07:44:58

За новый автомобиль придется заплатить тремя годами жизни

В наступающем 2017 году эксперты пока не ожидают ни резкого роста доходов, ни повышения доступности автокредитов.
За новый автомобиль придется заплатить тремя годами жизни

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», средневзвешенная цена автомобиля на российском рынке за 10 месяцев 2016 года составила 1,367 тыс рублей. При среднемесячной заработной плате в 35,7 тыс рублей россиянину для покупки личного автотранспорта в настоящее время приходится копить деньги в течение 38 месяцев или немногим более трех лет, и это без учета других расходов.

Наиболее доступна покупка нового авто в Ямало-Ненецком автономном округе — копить придется всего 17 месяцев (год и 5 месяцев). Это связано с относительно высокой средней зарплатой (84,2 тыс рублей) при близкой к общероссийской средней цене автомобиля. Схожая ситуация на Чукотке, в Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Аутсайдер рейтинга — Приморский край, где этот срок может растянуться на 68 месяцев, то есть почти на шесть лет. Зарплаты здесь близки к средним по России, а вот цены на новые автомобили зашкаливают. В основном в сегменте новых авто спрос на внедорожники премиум-сегмента, средняя цена которых — 2,4 млн рублей. «Доля новых автомобилей здесь одна из наиболее низких в России. Весь массовый сегмент покрывается за счет импорта подержанных машин из Японии», — отмечает замдиректора «Автостата» Сергей Удалов.

Впрочем, добавляет он, ни один из названных регионов не отличается значительным объемом рынка. Наибольшая доля рынка — 36%, уточняет Удалов, приходится на Центральный федеральный округ, где соотношение близко к среднерыночному

В этой ситуации покупатели все чаще выбирают автомобили В-класса — такие как, например, Lada Kalina, Lada Granta и Renault Logan. Средняя цена иномарок этого класса укладывается в диапазон 500 тыс. – 1 млн рублей. Именно в этой категории совершается большая часть покупок. Следующий по статусности — класс — менее популярен, так как здесь средняя цена ближе к 1 млн рублей. До кризиса он соперничал по популярности с классом В. Наименее популярны автомобили класса А и пикапы. Первые, по мнению россиян, слишком дороги для своих скромных размеров, вторые нацелены на узкую аудиторию.

Средневзвешенная цена автомобилей российских марок значительно ниже — 587 тыс рублей, и в результате в структуре совершенных сделок их удельный вес наиболее значителен. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за январь–ноябрь 2016 года было продано 238,6 тыс автомобилей Lada, что почти в два раза больше продаж ближайшего конкурента Hyundai.

Кроме того, растет популярность автомобилей second hand. По словам Удалова, этот рынок в кризис всегда чувствует себя более уверенно, чем рынок новых автомобилей. В 2009 году продажи новых автомобилей упали на 50%, а продажи на вторичном рынке — на 20%. В этом году «вторичка» летом проседала на 6%, а сейчас находится в небольшом плюсе.

Для сравнения, по данным АЕБ, всего за январь–октябрь 2016 года продажи в России снизились на 13,3% – до 1,148 млн автомобилей. В плюс рынок вышел только в ноябре — на 0,6% в годовом выражении. Это произошло впервые за два года. По оценкам Минпромторга, падение продаж по итогам 2016 года составит 8–9%.

В 2017 году на авторынке ожидается сохранение тенденции. Однако, по мнению Удалова, накопление отложенного спроса за последние два года приведет к росту продаж, за счет чего возможен положительный результат по итогам года.

С этим согласен и старший аналитик по банковскому сектору «АТОН» Михаил Ганелин. «По итогам 2017 года рост составит порядка 5%. Более существенного оживления спроса мы не ожидаем, поскольку автомобиль все же не предмет первой необходимости. Скорее, люди будут максимально продлять срок эксплуатации имеющихся у них автомобилей, благо по обеспеченности ими мы за последние годы поднялись», — полагает он.

Роста объемов автокредитования и снижения ставок эксперты не ожидают, поскольку банки не готовы демпинговать и увеличивать свои риски, расширяя круг заемщиков. Возможен лишь рост кредитования покупки подержанных автомобилей, но не за счет снижения ставок, а благодаря расширению кредитных программ в этом сегменте. Быстрого восстановления доходов населения не произойдет, поэтому рост цен на автомобили лишь на несколько процентных пунктов превысит уровень инфляции, заключают они.

Наталья Карнова, «Прайм»
Потребительский рынок   27.12.2016 07:44:58   

Тэги: Автостат, автомобили, цены

Написать комментарий

  Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите.




© «Финансовая газета», 1915–2016

Эл № ФС77-47116 от 28 октября 2011 г.

При полном или частичном использовании материалов
ссылка на fingazeta.ru обязательна.

 Размещение рекламы
Письмо в редакцию
О проекте   Карта сайта   Контакты