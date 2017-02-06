Бензиновый рейтинг

В 2016 году наблюдалась тенденция роста нефтяных цен, что повлияло на конечные цены на бензин для жителей Европы. Для оценки стоимости автомобильного топлива в различных странах, эксперты, основываясь на данных официальной статистики государств, подготовили очередной рейтинг стран по уровню цен на бензин. Практически во всех странах, участвующих в рейтинге, отмечается рост цен на бензин и дизельное топливо.

По-прежнему самый дешевый бензин продается в Казахстане. В пересчете на рубли цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 26,5 рубля. На второе место поднялась Белоруссия, здесь литр бензина стоит 36,6 рубля. Россия расположилась на третьем месте с ценой 38,6 рубля. В нашей стране за год цены на бензин и дизельное топливо выросли примерно на 5%, что соответствует уровню инфляции.

На четвертом месте, как и в прошлом рейтинге, находится Украина, при этом здесь бензин дороже, чем в России на 34%. Литр 95-го бензина в рублевом эквиваленте на Украине обойдется водителям в 52 рубля. Подорожание бензина здесь составило 21,5%. Отметим, что, в отличие от России, бензин на Украине дорожал быстрее инфляции, которая была на уровне 12,4%. Рост стоимости топлива на Украине был одним из самых значительных из всех европейских стран, участвующих в рейтинге. Это обусловлено тем, что украинский топливный рынок имеет сильную зависимость от импорта, а, следовательно, и от колебаний валютных курсов.

Самый дорогой бензин из стран Европы, в пересчете на российскую валюту, по-прежнему продается в Нидерландах — 99,7 рубля за литр. По сравнению с лидером рейтинга — Казахстаном, в Нидерландах бензин дороже почти в 4 раза. На второе место по дороговизне бензина опустилась Греция, где литр топлива обойдется в 98,6 рубля. Практически столько же придется заплатить автолюбителям в Италии и Норвегии.

Основной причиной сложившейся стоимости топлива в странах с дорогим бензином являются высокие налоговые ставки, составляющие существенную часть цены.

Самое дешевое дизельное топливо также продается в Казахстане, России и Белоруссии. Здесь цена не превышает 38 рублей за литр. На четвертом месте, как и по цене на бензин, расположилась Украина. Самое дорогое дизельное топливо в Швеции (93,8 рублей за литр), Италии (89,2 рубля) и Великобритании (88,6 рублей).

Как уже отмечалось, практически во всех европейских странах за год произошло подорожание топлива. Незначительное снижение цен на бензин было только в Румынии (-1,7%), Мальте (-0,8%) и Болгарии (-0,3%). В Белоруссии цены на топливо не изменились. В остальных европейских странах цена выросла. Наибольшее подорожание бензина произошло на Украине (+21,5%). Также существенный прирост цен отмечен в Польше (+19,3%) и Эстонии (+17,9%).

Рост цен на дизельное топливо в Европе был более значительным, чем на бензин — в среднем на 16,2%. Наибольший рост отмечается в Греции, Бельгии, Украине и Венгрии. Здесь цена на дизельное топливо выросла более чем на 26%.

Для оценки доступности автомобильного топлива для населения экспертами РИА Рейтинг было рассчитано количество бензина, которое могут приобрести на свои среднемесячные доходы жители различных стран. Лидером по данному показателю остается Люксембург. Жители этой страны могут приобрести на свои средние зарплаты 2,7 тыс. литров бензина. На втором месте, по-прежнему , находится крупная нефтедобывающая страна — Норвегия, граждане которой имеют возможность купить 2,4 тыс. литров бензина. Третье место занимает Великобритания с 2,3 тыс. литров. Россия расположилась по данному показателю в середине рейтинга — на восемнадцатом месте, между Словенией и Грецией. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 813 литров 95-го бензина.

Замыкает рейтинг по доступности топлива с существенным отрывом Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 185 литров бензина, то есть фактически трижды за месяц заполнить бак среднестатистического автомобиля. Также среди аутсайдеров страны восточной Европы и Прибалтики — Болгария, Румыния, Литва, Венгрия и Латвия. Следует отметить очень существенную разницу между лидером и аутсайдером — объем бензина, который имеют возможность приобрести жители Люксембурга и Украины отличается почти в 15 раз.

При сохранении тенденции роста цен на нефть, в 2017 году следует ожидать и роста цен на бензин в европейских странах. Тем не менее, по мнению экспертов РИА Рейтинг, в России рост цен на топливо должен сохранится на уровне инфляции, то есть составит примерно 4–5%.

Рейтинг позволяет оценить рублевые затраты на бензин российских туристов, путешествующих на автомобиле за границу, или планирующих аренду автомобиля за рубежом. Кроме того, рейтинг дает возможность сравнить европейские страны по доступности бензина для проживающих там граждан. Рейтинг был составлен на основе данных статистики государств Европы по состоянию на середину января 2017 года (в Казахстане и Норвегии по итогам декабря 2016 года) по ценам на бензин с октановым числом 95 (в России с октановым числом 95 и выше). Анализ цен производился путем пересчета местной валюты в рубли по курсу ЦБ РФ на 21 января 2017 года.