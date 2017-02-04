Инфляция поддается дрессировке

В 2016 году цены в России росли медленее. А реальные доходы населения сокращались. flickr.com by Caden Crawford

Интересно, что при этом заметная часть респондентов ощутили подорожание ряда категорий товаров и услуг в декабре. Среди основных продуктов наиболее значимым в декабре 2016 г. стало подорожание мяса и мясопродуктов, овощей и фруктов. Но вполне возможно, что декабрьское повышение цен стало следствием подготовки к празднованию Нового года — мы стали покупать больше, а поставщики и торговые сети подняли цены.

Официальные данные Росстата свидетельствуют, что в минувшем году индекс потребительских цен составил 105,4%, в то время как годом ранее этот показатель равнялся 115,5%. Продовольственные товары подорожали в прошлом году на 6%, а в 2015 г. — на 19,1%. При этом наиболее сильно — на 16% — в ушедшем году выросли цены на подсолнечное масло, более 9% прибавили в цене крупа и бобовые, а также рыба и морепродукты.

Статистические результаты, прямо скажем, вселяют оптимизм, по показателю роста потребительских цен мы приближаемся к Европе. Так, в среднем по странам ЕС инфляция за 10 месяцев прошлого года составила 0,6%, а цены на продукты питания поднялись на 0,5%. Наибольший рост цен на продовольствие наблюдался с начала прошлого года, по данным Росстата, в Латвии — на 3,6%, в Чешской Республике — на 2,4%, на Мальте — на 2,3%. Следует отметить, что маленькая инфляция, а тем более дефляция, т. е. снижение цен, препятствует дальнейшему росту производства. Это довольно тревожный факт для экономики, свидетельствующий в большой вероятности наступления стагнации и спада экономики. Поэтому России стремиться к нулевой инфляции было бы неправильно. Впрочем, таких задач пока никто и не ставит.

Но вернемся в Россию к интересной статистике по алкоголю. Спиртные напитки в прошедшем году подорожали на 7,3%, при этом производство водки в России по итогам выросло на 16,1% — до 73,2 млн декалитров. В декабре 2016 г. выпуск водки увеличился аж на 34,8%. Объяснений такому росту производства в декабре пока нет, но можно предположить, что он не связан с планами Минфина поднять минимальную цену на водку — вряд ли кто-то станет закупать водку впрок из-за планируемого ее подорожания на 10–15 руб. Тем более что подорожание в основном затронет самую дешевую водку, а у покупателей алкоголя низших ценовых категорий водка, как правило, долго не хранится.

Если в 2015 г. многие покупатели говорили, что цены на продукты питания выросли намного больше, чем росстатовские 19,1%, то по итогам прошлого года можно констатировать, что цены действительно изменились несильно. Тенденция снижения динамики роста цен свидетельствует о том, что рынок достигает насыщения. Но тревожит факт, что такое насыщение наступает при спаде покупательной способности населения, т. е. мы стали более экономными, начали покупать более дешевые товары.

Действительно, как отмечает Институт социальной политики Высшей школы экономики, согласно анализу данных Росстата за ноябрь 2016 г. длительность спада реальных доходов населения по итогам ноября достигла двадцати пяти месяцев. По сравнению с октябрем 2014 г. — последним периодом роста реальных доходов — падение реальных доходов населения составило 12,7%. Данные за одиннадцать месяцев 2016 г. свидетельствуют о том, что динамика доходов не улучшилась по сравнению с прошлогодней, и переход к восстановительному росту не просматривается.

Первопричиной остановки цен является не то, что мы не можем больше съесть, а то, что нам стало не на что покупать больше товаров, мы стали экономить.

Интересно отметить, что в 2015 г. многие производители объясняли рост цен обесцениванием рубля к мировым валютам. И это объяснение выглядит вполне логичным — ведь многое приходится закупать за границей. Но вот в минувшем году рубль начал обратное движение, укрепившись к доллару на 20,5%, а к евро — почти на 25%. Однако снижения цен не произошло — мы увидели лишь снижение темпов их роста.

Не следует забывать, что в конечной стоимости любого продукта есть составляющие от производителя, посредников и торговой точки. Год назад министр сельского хозяйства Александ р Ткачев в интервью «Российской газете» заявил: « По-хорошему регулирование цен в торговле к компетенции Минсельхоза не относится. Но уловите мысль, пожалуйста: за прошлый год (2015. — Прим. „Фингазеты“) отпускные цены сельхозпроизводителей выросли в среднем на 7%, в рознице за тот же период рост составил 14%. При этом затраты сельхозпроизводителей постоянно растут, например на топливо, электроэнергию, удобрения, средства защиты растений и другое».

Основными «виновниками» роста цен являются торговые сети. Многие товаропроизводители не раз высказывали недовольство как торговой наценкой, так и условиями доступа товаров в крупные сети. Причем эти проблемы неоднократно обсуждались на уровне президента и правительства России.

Финансовая отчетность крупнейших ритейлеров констатирует как рост выручки, так и рост числа открываемых магазинов. Но абсолютно неправильно утверждать, что именно ритейлеры были виновниками роста цен в 2015 г., что они диктуют уровень цен сейчас и снимают все сливки с конечного ценообразования. Если посмотреть на динамику котировок акций, например, двух таких крупных торговых сетей, как «Дикси» и «Магнит», то мы увидим, что динамика их капитализации, мягко говоря, сильно отстает от динамики Индекса ММВБ, т. е. всего рынка в целом. Это значит, что аналитики и инвесторы не видят опережающего роста как текущих, так и ожидаемых экономических показателей, прежде всего рентабельности капитала, этих ритейлеров по сравнению с компаниями других секторов экономики.

Скорее всего, рост выручки и числа торговых точек крупных сетей стал следствием вытеснения с рынка мелких магазинов, которые не могут конкурировать с гигантами ни по цене, ни по ассортименту товаров.

Можно ожидать, что в дальнейшем увеличение доли торговых сетей в торговом обороте положительно скажется не только на конечные цены товаров, но и на их качество. Для минимизации издержек на судебные расходы, связанные с нарушением прав покупателей, штрафы за некачественную продукцию и пр. ритейлеры будут заставлять производителей и поставщиков повышать качество товаров. А поскольку ритейлеры делают ставку на получение прибыли за счет высокого оборота, то в борьбе за кошелек покупателя цены они будут стараться держать как можно ниже.

Ожидать серьезного роста цен в 2017 г. не стоит. Внешняя конъюнктура обещает быть неплохой — Всемирный банк в январском ежеквартальном докладе о состоянии и перспективах сырьевых рынков прогнозирует рост цен на сельхозпродукцию менее чем на 1%.

Как мы уже выяснили, вряд ли будет существенным и рост доходов нашего населения, могущий подстегнуть спрос. Относительно высокие цены на нефть будут, скорее, способствовать укреплению рубля, нежели его ослаблению. Поэтому валютная составляющая товаров не должна расти в рублевом эквиваленте.

С другой стороны, и факторов в пользу снижения цен также мало. Одного лишь насыщения рынка и конкурентной борьбы между магазинами за покупателя недостаточно для заметного удешевления товаров. К значительному падению цен могло бы привести открытие российского рынка продовольствия для западных товаров, многие из которых не только дешевле отечественных, но и лучше по качеству. Но, как отметил глава правительства Дмитрий Медведев, на отмену антироссийских санкций в 2017 г. рассчитывать не стоит. Соответственно и российское продуктовое эмбарго продолжит действовать.

Борис Соловьев



