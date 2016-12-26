Роспотребнадзор отозвался на трагедию в Иркутске

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Запрет касается продажи продукции с содержанием этилового спирта более 25% объема. Исключение составляют только стеклоотмывающие жидкости и парфюмерная продукция.
«Согласно указанному постановлению юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписано приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции…», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Напомним, что на прошлой неделе
Потребительский рынок 26.12.2016 09:08:17
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