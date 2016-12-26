Потребительский рынок Роспотребнадзор отозвался на трагедию в Иркутске Постановление о приостановке торговли непищевой спиртосодержащей продукцией подготовлено Главным государственным врачом России Анной Поповой.

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Запрет касается продажи продукции с содержанием этилового спирта более 25% объема. Исключение составляют только стеклоотмывающие жидкости и парфюмерная продукция. Запрет касается продажи продукции с содержанием этилового спирта более 25% объема. Исключение составляют только стеклоотмывающие жидкости и парфюмерная продукция. «Согласно указанному постановлению юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписано приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции…», — говорится в сообщении Роспотребнадзора. Напомним, что на прошлой неделе премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Поповой приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 градусов на срок до 30 дней. Потребительский рынок 26.12.2016 09:08:17

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