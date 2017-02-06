Скидки не для алкоголя

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forumspb.tassphoto.com / Донат Сорокин«Скидочные акции должны рассматриваться как и любая другая рекламная кампания и должны быть запрещены», — рассказала Попова.
Напомним, что на прошлой неделе RT сообщал о том, что нижняя палата парламента России работает над законопроектом, который запретит включать алкоголь в скидочные акции ритейла. Соответствующие поправки к законодательству предлагает депутат Госдумы Владимир Сысоев. По его мнению, промоакции на алкоголь способствуют росту потребления спиртосодержащих напитков.
Потребительский рынок 06.02.2017 11:00:15
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