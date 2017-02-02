ФРС США не изменила ставку

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by federalreserve
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ФРС.
Решение совпало с прогнозами аналитиков.
ФРС в декабре 2016 года повысила ставку с уровня 0,25–0,5%, на котором она держалась с декабря 2015 года. Тогда регулятор впервые с 29 июня 2006 года повысил ее на 0,25 процентного пункта. В 2007–2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0–0,25% в декабре 2008 года.
Финансовые рынки 02.02.2017 00:32:10
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