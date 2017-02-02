Финансовые рынки ФРС США не изменила ставку Ставки в США не изменились

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by federalreserve Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ФРС. Решение совпало с прогнозами аналитиков. ФРС в декабре 2016 года повысила ставку с уровня 0,25–0,5%, на котором она держалась с декабря 2015 года. Тогда регулятор впервые с 29 июня 2006 года повысил ее на 0,25 процентного пункта. В 2007–2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0–0,25% в декабре 2008 года. Финансовые рынки 02.02.2017 00:32:10

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