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Финансовые рынки   26.12.2016 09:12:53

Средний возраст ипотечного кредита — 15 лет

«Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ) обсчитало ипотечные кредиты.
Средний возраст ипотечного кредита — 15 лет

Наиболее значительный рост за 11 месяцев и самый длинный средний срок ипотечного кредита наблюдаются в сегменте заемщиков в возрасте менее 25 лет. В настоящее время банки выдают молодежи ипотечные кредиты в среднем на 16,07 лет, при этом в начале года выдавали на 8,8 месяце меньше (на 15,33 лет).

Снижение срока ипотечного кредита было зафиксировано в сегменте заемщиков в возрасте старше 60 лет (на 1,9 месяца меньше, чем в начале года). Средний срок ипотечного кредита в этой категории клиентов составил 8,37 лет — самый короткий среди всех заемщиков.
Финансовые рынки   26.12.2016 09:12:53   

Тэги: ипотека, кредиты, заемщики

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