Финансовые рынки Средний возраст ипотечного кредита — 15 лет «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ) обсчитало ипотечные кредиты.

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Наиболее значительный рост за 11 месяцев и самый длинный средний срок ипотечного кредита наблюдаются в сегменте заемщиков в возрасте менее 25 лет. В настоящее время банки выдают молодежи ипотечные кредиты в среднем на 16,07 лет, при этом в начале года выдавали на 8,8 месяце меньше (на 15,33 лет). Наиболее значительный рост за 11 месяцев и самый длинный средний срок ипотечного кредита наблюдаются в сегменте заемщиков в возрасте менее 25 лет. В настоящее время, при этом в начале года выдавали на 8,8 месяце меньше (на 15,33 лет). Снижение срока ипотечного кредита было зафиксировано в сегменте заемщиков в возрасте старше 60 лет (на 1,9 месяца меньше, чем в начале года). Средний срок ипотечного кредита в этой категории клиентов составил 8,37 лет — самый короткий среди всех заемщиков. Финансовые рынки 26.12.2016 09:12:53

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