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Финансовые рынки   06.02.2017 11:34:21

Рекорды иностранных инвестиций в российские облигации

Об иностранных инвестициях в российские облигации сообщает Financial Times.
Рекорды иностранных инвестиций в российские облигации

by (Carrie Sloan)

По данным Financial Times, за последнюю неделю января приток капитала в фонды российских облигаций составил 140 млн долларов. Всего с момента избрания Дональда Трампа президентом США Россия привлекла в свои активы около 700 млн долларов.

Благодаря притоку капитала выросли фондовые индексы страны — так, MSCI Russia с момента избрания Трампа вырос на 19%.

С точки зрения экономистов Банка Америки, существует большая вероятность того, что «противостояние» между Россией и Западом закончится в начале 2018 года. Такие прогнозы связаны, во-первых, с ростом недовольства в Европе антироссийскими санкциями, а во-вторых, с готовностью администрации Трампа идти на компромиссы с Москвой.
Финансовые рынки   06.02.2017 11:34:21   

Тэги: иностранные инвестиции, российские облигации, Трамп

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