Рекорды иностранных инвестиций в российские облигации

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by (Carrie Sloan)По данным Financial Times, за последнюю неделю января приток капитала в фонды российских облигаций составил 140 млн долларов. Всего с момента избрания Дональда Трампа президентом США Россия привлекла в свои активы около 700 млн долларов.
Благодаря притоку капитала выросли фондовые индексы страны — так, MSCI Russia с момента избрания Трампа вырос на 19%.
С точки зрения экономистов Банка Америки, существует большая вероятность того, что «противостояние» между Россией и Западом закончится в начале 2018 года. Такие прогнозы связаны,
Финансовые рынки 06.02.2017 11:34:21
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