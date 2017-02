Финансовые рынки Рекорды иностранных инвестиций в российские облигации Об иностранных инвестициях в российские облигации сообщает Financial Times.

by (Carrie Sloan) По данным Financial Times, за последнюю неделю января приток капитала в фонды российских облигаций составил 140 млн долларов. Всего с момента избрания Дональда Трампа президентом США Россия привлекла в свои активы около 700 млн долларов. По данным, за последнюю неделю января приток капитала в фонды российских облигаций составил 140 млн долларов. Всего Благодаря притоку капитала выросли фондовые индексы страны — так, MSCI Russia с момента избрания Трампа вырос на 19%. С точки зрения экономистов Банка Америки, существует большая вероятность того, что «противостояние» между Россией и Западом закончится в начале 2018 года. Такие прогнозы связаны, во-первых , с ростом недовольства в Европе антироссийскими санкциями, а во-вторых , с готовностью администрации Трампа идти на компромиссы с Москвой. Финансовые рынки 06.02.2017 11:34:21

