Приватизация по-саудовски

Саудовская Аравия продаст 49% акций крупнейшей нефтяной компании мира Saudi Aramco Oil Co, передает Bloomberg. «Саудиты смотрят на свои источники дохода в ближайшие 10 лет и размышляют о том, что они должны сделать, чтобы диверсифицировать свои ненефтяные доходы», — комментирует данное намерение саудовского правительства глава центра экономических исследований Gulf Research Center Иоанн Сфакианакис. — «Похоже на то, что они (власти Саудовской Аравии — прим. ред.) решили продать больше акций Aramco и инвестировать эти деньги». Продажа всех 49% акций будет вестись на протяжении ближайших десяти лет. Первая часть продаваемых акций оценивается в несколько триллионов долларов. Деньги, вырученные благодаря продаже акций нефтяной компании, будут использованы государственным инвестиционным фондом Saudi Public Investment Fund для вложений в местные и зарубежные проекты.



