Сценарии и прогнозы
Экономическая
политика
Рынки
Котировки
Налоги
Бюджет
Одной строкой

Покупатели акций «Роснефти» могут их перепродать

Покупатели акций «Роснефти» не похожи на
Джанет Йеллен становится ястребом

Джанет Йеллен становится ястребом

ФРС США 14 декабря впервые в 2016 г. повысила базовую

Рост после кризиса

В 2017 году темп мировой экономики ускорится за счет

Самые яркие события 2016 года

«Черных лебедей» с положительным зарядом было

Никакой изоляции

Изоляционизм в любых видах президент не
ТЭК
High Tech и связь
Финансовые рынки
Транспорт и инфраструктура
Строительство и недвижимость
Индустрия
Агробизнес
Потребительский рынок

Московские дороги

Растет дефицит московского бюджета
Средний возраст ипотечного кредита — 15 лет

Средний возраст ипотечного кредита — 15 лет

Самые длинные ипотечные кредиты — молодым

Роспотребнадзор отозвался на трагедию в Иркутске

Никто не хочет новой волны отравлений

Приватизация по-саудовски

Продажа 49% Saudi Aramco Oil Co будет продолжаться 10 лет

Кто везет, тому и везет

Рынок экспресс-перевозок — один из самых

«Инфраструктурные проекты России»

21 декабря 2016 года в Москве прошел VIII
ГОСЗАКАЗ — ЗА честные закупки

ГОСЗАКАЗ — ЗА честные закупки

5—7 апреля 2017 года на ВДНХ в Москве пройдет

Почему не растут вклады?

А ЦБ много говорит о сберегательной модели

220 рублей за пачку

Сейчас средняя цена пачки сигарет в России — 90

«Электронные торговые площадки в России: кто есть кто»

17 февраля 2017 года в Москве состоится IV Ежегодная
Мнения лидеров
Интервью
Блог-Пост
Сколько стоит?
Цитата
Стиль жизни
«Финансовая газета» - старейшее, а теперь самое современное экономическое издание. Это и аналитический еженедельник, и электронный портал, и база обновляемых нормативных документов, и площадка, на которой каждый может стать соавтором будущей системы экономического регулирования.



Вы можете оформить подписку на «Финансовую газету», получить доступ к информационно-справочной системе: «Документы, комментарии, консультации»
Форум
О проекте
Документы и комментарии
Купить
Реклама
Контакты
Регистрация Войти

Финансовые рынки   25.12.2016 09:54:28

Приватизация по-саудовски

О планах Эр-Рияда продать 49% Saudi Aramco Oil Co сообшает Bloomberg.
Приватизация по-саудовски

Саудовская Аравия продаст 49% акций крупнейшей нефтяной компании мира Saudi Aramco Oil Co, передает Bloomberg.

«Саудиты смотрят на свои источники дохода в ближайшие 10 лет и размышляют о том, что они должны сделать, чтобы диверсифицировать свои ненефтяные доходы», — комментирует данное намерение саудовского правительства глава центра экономических исследований Gulf Research Center Иоанн Сфакианакис. — «Похоже на то, что они (власти Саудовской Аравии — прим. ред.) решили продать больше акций Aramco и инвестировать эти деньги».

Продажа всех 49% акций будет вестись на протяжении ближайших десяти лет.

Первая часть продаваемых акций оценивается в несколько триллионов долларов.

Деньги, вырученные благодаря продаже акций нефтяной компании, будут использованы государственным инвестиционным фондом Saudi Public Investment Fund для вложений в местные и зарубежные проекты.


Финансовые рынки   25.12.2016 09:54:28   

Тэги: Саудовская Аравия, приватизация, Saudi Aramco Oil Co

Написать комментарий

  Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите.




© «Финансовая газета», 1915–2016

Эл № ФС77-47116 от 28 октября 2011 г.

При полном или частичном использовании материалов
ссылка на fingazeta.ru обязательна.

 Размещение рекламы
Письмо в редакцию
О проекте   Карта сайта   Контакты