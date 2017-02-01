ЦБ утвердил дизайн банкнот в 200 и 2000 руб

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«На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области», говорится в сообщении Банка России.

Купюры появятся в обращении в 2017 году, сообщает РИА «Новости».

Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проводился с июня по октябрь 2016 года. В нем участвовали около пяти тысяч «номинантов» — достопримечательностей из 1113 российских городов.

Последний этап конкурса включал всероссийское голосование, по результатам которого определились два победителя — символы Дальнего Востока и Севастополя.