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Финансовые рынки   01.02.2017 12:55:15

ЦБ утвердил дизайн банкнот в 200 и 2000 руб

Новые банкноты появятся в 2017 г.
ЦБ утвердил дизайн банкнот в 200 и 2000 руб

forumvostok2016.tassphoto.com / Юрий Смитюк

«На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области», говорится в сообщении Банка России.

Купюры появятся в обращении в 2017 году, сообщает РИА «Новости».

Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проводился с июня по октябрь 2016 года. В нем участвовали около пяти тысяч «номинантов» — достопримечательностей из 1113 российских городов.

Последний этап конкурса включал всероссийское голосование, по результатам которого определились два победителя — символы Дальнего Востока и Севастополя.
Финансовые рынки   01.02.2017 12:55:15   

Тэги: ЦБ, банкноты, дизайн

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