«Газпром» на качелях

Резкое подорожание цен газа было связано в США с аномально низкими температурами и интенсивным использованием газа для отопления.

В Европе в этом году тоже много используют газ. Особенно радуется по этому поводу Газпром, который существенно увеличил в этом году поставки голубого топлива в дальнее зарубежье. Однако наблюдаемые аномально высокие поставки газа в Европу частично были связаны с накапливаемой страховкой европейских потребителей от неожиданностей украинского транзита. Запасы газа в европейских хранилищах на начало зимы находились вблизи максимальных отметок. Это позволит Европе пройти холодный зимний период. А вот важный потребитель газа — выработка электроэнергии не может порадовать Газпром растущими аппетитами. В среднем по году в Германии выработка электроэнергии от газовых станций в 2016 году уже в два раза уступала ветровой генерации.

Особенно тревожной для Газпрома была динамика потребления в предновогодние дни. Так выглядело для электроэнергетики распределение по источникам энергии в Германии. Видим, что в рождественские праздники основную нагрузку по выработке электроэнергии в стране обеспечили ветровые генераторы, которые позволили выработать примерно на порядок больше электроэнергии, чем работавшие на газе генераторы. Так что Газпром подходит к празднованию нового года со смешанными чувствами.