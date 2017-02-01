«Газпром» сократил транзит газа по газопроводу OPAL

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gazprom.ru
Об этом сообщили ТАСС в российском газовом холдинге.
«Транспортировка газа по газопроводу OPAL снижена в связи с отменой февральских аукционов по решению Европейского суда. Режим по другим газотранспортным коридорам без изменений», — сказали в «Газпроме».
Согласно данным оператора магистрали OPAL Gastransport GmbH, еще накануне загрузка OPAL составляла почти 99%, а с 1 февраля упала до 63,6%.
В октябре 2016 года «Газпром» договорился с Еврокомиссией о максимальном использовании мощностей газопровода OPAL. До этого российский газовый холдинг имел доступ лишь к 50% мощностей.
Однако польская PGNiG и правительство Польши обжаловали решение Еврокомиссии в Европейском суде, в результате чего решение о расширении доступа «Газпрома» к трубопроводу OPAL было приостановлено.
До этого Еврокомиссия заявляла, что убеждена в законности своего решения по OPAL, так как оно находится в полном соответствии с нормами Третьего энергопакета ЕС.
Газопровод OPAL мощностью 36 млрд кубометров в год объединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ по OPAL поступает в Германию до границы с Чехией.
ТЭК 01.02.2017 14:38:23
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