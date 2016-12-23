Литва взыскивает с «Газпрома» штраф

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Суд оставил в силе решение совета по конкуренции от октября 2014 года. Тогда совет по конкуренции признал, что, отказывая Lietuvos energija в соглашении по обмену газом в 2013–2015 годах, «Газпром» препятствовал подписанию литовской компанией договоров с другими поставщиками газа и тем самым нарушил условия разрешения на приобретение концерном 34% акций Lietuvos dujos, выданное советом в 2004 году.

«Газпром» заявил, что намерен изучить решение суда и возможности защиты своих интересов.