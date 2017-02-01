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ТЭК   01.02.2017 15:49:19

РФ сокращает добычу нефти

Россия приступила к выполнению соглашения с ОПЕК
РФ сокращает добычу нефти

gazprom-neft.ru

Таким образом, РФ выполнила договоренности с ОПЕК, сообщил источник «Интерфакса», знакомый с данными статистики по добыче нефти в России в январе.

Именно октябрь был взят в качестве базисной точки для сокращения добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК в Вене 9 декабря.

В первые 30 дней года добыча нефти в России в целом составила 45,5 млн тонн, или 1,516 млн тонн среднесуточно. По сравнению с декабрем добыча нефти сократилась на 98 тыс. баррелей в сутки.

Как сообщалось, страны ОПЕК 30 ноября договорились сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей до 32,5 млн баррелей в сутки с января 2017 года при условии, что страны, не входящие в ОПЕК, сократят добычу на 600 тыс. баррелей, из которых 300 тыс. баррелей в сутки приходится на Россию.
ТЭК   01.02.2017 15:49:19   

Тэги: нефть, добыча

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