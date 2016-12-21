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Согласно подсчетам МВД, до 220 рублей цена пачки сигарет вырастет с учетом повышения акцизов на табачные изделия с нового года. Это может привести к росту нелегальной продукции, предупреждает МВД.

«В настоящее время минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, планируется ее увеличение до 2123 рублей. Таким образом, цена сигарет может составить около 220 рублей за пачку», — говорится в письме заместителя главы МВД Аркадия Гостева председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину.

Согласно внесенным в Налоговый кодекс изменениям и правкам с января 2017 года минимальное значение акциза на табачную продукцию повышается на 26%. Минимальная ставка должна была вырасти по плану с 1680 до 1930 рублей на 1 тысячу сигарет, но Министерство финансов решило проиндексировать последнее значение на 10%: сумма выросла до 2123 рублей на 1 тысячу сигарет. «Налоговая нагрузка на табачную продукцию увеличится также и за счет дополнительного повышения адвалорного компонента акцизного налога с 13 до 14,5%», — отмечает издание.

Гостев в своем письме в Совет Федерации пишет, что «несмотря на принимаемые органами внутренних дел меры по декриминализации отрасли, имеется ряд фактов, негативно влияющих на криминальную обстановку в данной сфере. Основным из них является разница в акцизах на табачную продукцию в России и приграничных странах».