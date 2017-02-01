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Сколько стоит   01.02.2017 17:44:36

Бренд Сбербанка дорожает

Стоимость бренда Сбербанка за 2016 г. выросла на 33% – до $9,1 млн
Бренд Сбербанка дорожает

tatarstan.ru

Об этом сообщается в пресс-релизе российского банка.

Отмечается, что стоимость бренда Сбербанка за прошедший год выросла на 33% и составила $9,1 млрд. Банк улучшил свои позиции в мировом и банковском рейтингах Brand Finance, который оценивает стоимость брендов компаний, сообщает ТАСС.

«Мир становится все более „цифровым“ — это уже реальность. Мы хотим быть конкурентоспособными, оставаться лидерами отрасли и делаем для этого все возможное. Перед нами стоит амбициозная цель: стать технологической компанией, и мы активно движемся в этом направлении. Эту мысль мы стараемся донести до всех — до наших сотрудников, клиентов, инвесторов», — цитирует пресс-служба слова главы Сбербанка Германа Грефа.

Сбербанк стал единственным российским брендом в первой сотне банковского рейтинга и единственным банковским брендом России в мировом рейтинге Brand Finance Global 500.
Сколько стоит   01.02.2017 17:44:36   

Тэги: Сбербанк, бренд

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