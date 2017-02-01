Бренд Сбербанка дорожает

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tatarstan.ru
Об этом сообщается в
Отмечается, что стоимость бренда Сбербанка за прошедший год выросла на 33% и составила $9,1 млрд. Банк улучшил свои позиции в мировом и банковском рейтингах Brand Finance, который оценивает стоимость брендов компаний, сообщает ТАСС.
«Мир становится все более „цифровым“ — это уже реальность. Мы хотим быть конкурентоспособными, оставаться лидерами отрасли и делаем для этого все возможное. Перед нами стоит амбициозная цель: стать технологической компанией, и мы активно движемся в этом направлении. Эту мысль мы стараемся донести до всех — до наших сотрудников, клиентов, инвесторов», — цитирует
Сбербанк стал единственным российским брендом в первой сотне банковского рейтинга и единственным банковским брендом России в мировом рейтинге Brand Finance Global 500.
Сколько стоит 01.02.2017 17:44:36
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