Бренд Сбербанка дорожает

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Об этом сообщается в пресс-релизе российского банка.

Отмечается, что стоимость бренда Сбербанка за прошедший год выросла на 33% и составила $9,1 млрд. Банк улучшил свои позиции в мировом и банковском рейтингах Brand Finance, который оценивает стоимость брендов компаний, сообщает ТАСС.

«Мир становится все более „цифровым“ — это уже реальность. Мы хотим быть конкурентоспособными, оставаться лидерами отрасли и делаем для этого все возможное. Перед нами стоит амбициозная цель: стать технологической компанией, и мы активно движемся в этом направлении. Эту мысль мы стараемся донести до всех — до наших сотрудников, клиентов, инвесторов», — цитирует пресс-служба слова главы Сбербанка Германа Грефа.

Сбербанк стал единственным российским брендом в первой сотне банковского рейтинга и единственным банковским брендом России в мировом рейтинге Brand Finance Global 500.