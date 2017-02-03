Нефть дорожает

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Мировые цены на нефть продолжают расти на сообщениях о том, что администрация США может ввести новые экономические санкции против Ирана, свидетельствуют данные торгов, передает
По состоянию на 13.08 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,35% — до 56,76 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,3% — до 53,7 доллара за баррель.
Администрация Дональда Трампа готовится ввести новые ограничительные меры в отношении Ирана за пуск Тегераном баллистической ракеты, они могут вступить в силу уже в пятницу, сообщили в четверг источники агентства Рейтер. Это может стать сдерживающим фактором для экспорта иранской нефти.
Поддержку нефтяным ценам оказывает и сокращение добычи
После заключения соглашения нефтедобывающих стран цены на нефть выросли примерно на 15% и стабилизировались на этом уровне, приводит Рейтер данные аналитиков National Australia Bank.
Сколько стоит 03.02.2017 13:37:29
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