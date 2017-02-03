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Индустрия   03.02.2017 10:24:58

Глава Uber поссорился с Трампом

Он покинул совет при президенте
Глава Uber поссорился с Трампом

by jdlasica

СЕО компании Uber Technologies покинул консультативный совет бизнеса при Дональде Трампе. Причиной стало давление на Трейвиса Каланика, в том числе и со стороны сотрудников его компании.

Как сообщает агентство Reuters (его цитирует РБК), электронное письмо о выходе Каланика из консультативного совета при президенте США уже отправлено Трампу. В нем указывается, что «участие СЕО Uber в этих заседания не означало поддержки главы Белого дома и его программы». «Но, к сожалению, оно было расценено именно таким образом», — признался Каланик, который должен был прийти на консультативный совет в пятницу.

Reuters указывает, что на Каланика оказывали давление общественные активисты, недовольные решением Трампа ограничить въезд в США гражданам ряда мусульманских стран. Среди критиков оказались и работающие на Uber водители, многие из которых являются эмигрантами.

Каланик ранее заявлял о том, что выступает за изменения в миграционной политике США, однако при этом подчеркнул в обращении к своим сотрудникам, что нынешний указ Трампа считает затрагивающим интересы многих жителей Соединенных Штатов. «Семьи разделены, и возникает неприятное ощущение, что США перестают оставаться страной, которая приветствует приезжих из других стран», — указал он.
Индустрия   03.02.2017 10:24:58   

Тэги: Трамп, конфликт

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