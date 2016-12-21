Кто двигает российский промышленный экспорт?

Вручении экономической премии. Алексей Рассказов и Ильзе Айгнер, заместитель Премьер-министра Баварии

На сегодняшний день все более насущной становится тема диверсификации российского экспорта — уход от так называемой «сырьевой иглы». Действительно, в нелучшие времена для банковского сектора, низких цен на нефть, производство и экспорт высокотехнологичной продукции глубокого передела становится задачей номер один для российской промышленности. Помогать в этом деле России Запад не спешит, приходиться надеяться на энтузиастов на Западе, которые верят в экономическое процветание России, а также своих соотечественников.

Речь в нашей публикации пойдет о бизнесмене и менеджере Алексее Рассказове и его компании Hermith GmbH, которая занимается разработкой и поставкой титановых сплавов, в том числе российского производства, в Европу.

55-летний Алексей Рассказов — в прошлом банкир, менеджер, финансовый управляющий команды Формулы-1 , основатель и владелец успешно развивающейся компании. Алексей Рассказов начал свою карьеру в 1991 году в казначейском отделе Столичного банка. Он быстро продвинулся по службе, и в июне 1992 года был назначен заместителем директора, отвечающим за привлечение средств, ценные бумаги и доверительные операции. В конце 1993 года он был назначен на должность директора, отвечающего за кредитную деятельность, инвестиции и международные расчетные операции. В январе 1997 года г-н Рассказов был назначен заместителем председателя правления, а затем председателем правления Агропромбанка. В дополнение к различным задачам управления он был ответственным за реорганизацию и реструктуризацию банка после слияния с SBS и интеграцию его операций в новый SBS-Агро банк. В конце 1997 года он был назначен заместителем председателя правления Управляющей компании SBS -Агро, и в этом качестве отвечал за всю кредитную и инвестиционную деятельность крупнейшего банка частного сектора в России. С декабря 1998 года по июнь 2000 года он занимал пост генерального директора инвестиционной компании в Москве, которая участвовала в реструктуризации компаний, антикризисном управлении и операциях с недвижимостью. Присоединившись к Internationale Projekt Consult GmbH (IPC) в ноябре 2000 года, г-н Рассказов участвовал в создании банка MFB в Белграде. В качестве заместителя председателя правления банка отвечал за кредитование сельского хозяйства и операции банка в автономном крае Воеводина. С 2003 года г-н Рассказов был управляющим директором инвестиционного фонда Midland Resources Holding. Инвестиционный портфель Midland Resources Holding состоял из нескольких крупных предприятий в Сербии, в том числе занимающихся пищевой промышленностью, производством автомобильных деталей, гостиничным бизнесом, производством стали и другими видами деятельности. В сентябре 2006 года британская компания Ashmore Investment Management предложила г-ну Рассказову управлять Carnex, крупнейшим мясоперерабатывающим предприятием на Балканах в качестве председателя совета директоров и генерального директора компании.

Его разносторонний опыт — залог успеха компании Hermith GmbH, в том числе и в ее экспорт российской промышленной продукции.