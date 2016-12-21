Кто двигает российский промышленный экспорт?

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Вручении экономической премии. Алексей Рассказов и Ильзе Айгнер, заместитель Премьер-министра Баварии
На сегодняшний день все более насущной становится тема диверсификации российского экспорта — уход от так называемой «сырьевой иглы». Действительно, в нелучшие времена для банковского сектора, низких цен на нефть, производство и экспорт высокотехнологичной продукции глубокого передела становится задачей номер один для российской промышленности. Помогать в этом деле России Запад не спешит, приходиться надеяться на энтузиастов на Западе, которые верят в экономическое процветание России, а также своих соотечественников.
Речь в нашей публикации пойдет о бизнесмене и менеджере Алексее Рассказове и его компании Hermith GmbH, которая занимается разработкой и поставкой титановых сплавов, в том числе российского производства, в Европу.
Его разносторонний опыт — залог успеха компании Hermith GmbH, в том числе и в ее экспорт российской промышленной продукции.
Индустрия 21.12.2016 09:46:37
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