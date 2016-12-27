«АвтоВАЗ» провел допэмиссию на 26,1 млрд рублей

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«Количество фактически размещенных ценных бумаг: 2 миллиарда 904 миллиона 524 тысячи 987 штук. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 88,52%», — говорится в сообщении.
Отмечается, что акции, размещенные по открытой подписке, были оплачены денежными средствами в сумме 26,141 миллиарда рублей.
«АвтоВАЗ» — крупнейший автопроизводитель РФ. Совместному предприятию «Ростеха» и
Индустрия 27.12.2016 06:26:41
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