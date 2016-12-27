Сценарии и прогнозы
Экономическая
политика
Рынки
Котировки
Налоги
Бюджет
Одной строкой

ЦСР оценил реализацию Стратегии 2020

Стратегии громко создаются и тихо не выполняются
Покупатели акций «Роснефти» могут их перепродать

Покупатели акций «Роснефти» могут их перепродать

Покупатели акций «Роснефти» не похожи на

Джанет Йеллен становится ястребом

ФРС США 14 декабря впервые в 2016 г. повысила базовую

Рост после кризиса

В 2017 году темп мировой экономики ускорится за счет

Самые яркие события 2016 года

«Черных лебедей» с положительным зарядом было

Итоги национальной премии «Финансовый Олимп – 2016»

Национальная премия «Финансовый Олимп»
«Инфраструктурные проекты России»

«Инфраструктурные проекты России»

21 декабря 2016 года в Москве прошел VIII

ГОСЗАКАЗ — ЗА честные закупки

5—7 апреля 2017 года на ВДНХ в Москве пройдет

Почему не растут вклады?

А ЦБ много говорит о сберегательной модели

220 рублей за пачку

Сейчас средняя цена пачки сигарет в России — 90
Мнения лидеров
Интервью
Блог-Пост
Сколько стоит?
Цитата
Стиль жизни
«Финансовая газета» - старейшее, а теперь самое современное экономическое издание. Это и аналитический еженедельник, и электронный портал, и база обновляемых нормативных документов, и площадка, на которой каждый может стать соавтором будущей системы экономического регулирования.



Вы можете оформить подписку на «Финансовую газету», получить доступ к информационно-справочной системе: «Документы, комментарии, консультации»
Форум
О проекте
Документы и комментарии
Купить
Реклама
Контакты
Регистрация Войти

Индустрия   27.12.2016 06:26:41

«АвтоВАЗ» провел допэмиссию на 26,1 млрд рублей

Чистый убыток «АвтоВАЗа» по МСФО за январь–сентябрь 2016 года увеличился в 2,2 раза в годовом выражении – до 34,044 миллиарда рублей.
«АвтоВАЗ» провел допэмиссию на 26,1 млрд рублей

«Количество фактически размещенных ценных бумаг: 2 миллиарда 904 миллиона 524 тысячи 987 штук. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 88,52%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что акции, размещенные по открытой подписке, были оплачены денежными средствами в сумме 26,141 миллиарда рублей.

«АвтоВАЗ» — крупнейший автопроизводитель РФ. Совместному предприятию «Ростеха» и Renault-Nissan — Alliance Rostec Auto BV — принадлежит 74,51% капитала компании (81,4% обыкновенных и 47% привилегированных акций). Доля альянса Renault-Nissan в СП составляет 67,13% (у Renault — 50,1%, у Nissan — 17,03%), «Ростеха» — 32,8%. Чистый убыток «АвтоВАЗа» по МСФО за январь–сентябрь 2016 года увеличился в 2,2 раза в годовом выражении – до 34,044 миллиарда рублей.
Индустрия   27.12.2016 06:26:41   

Тэги: АвтоВАЗ, допэмиссия

Написать комментарий

  Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите.




© «Финансовая газета», 1915–2016

Эл № ФС77-47116 от 28 октября 2011 г.

При полном или частичном использовании материалов
ссылка на fingazeta.ru обязательна.

 Размещение рекламы
Письмо в редакцию
О проекте   Карта сайта   Контакты