Индустрия «АвтоВАЗ» провел допэмиссию на 26,1 млрд рублей Чистый убыток «АвтоВАЗа» по МСФО за январь–сентябрь 2016 года увеличился в 2,2 раза в годовом выражении – до 34,044 миллиарда рублей.

Tweet







«Количество фактически размещенных ценных бумаг: 2 миллиарда 904 миллиона 524 тысячи 987 штук. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 88,52%», — говорится в сообщении. «Количество фактически размещенных ценных бумаг: 2 миллиарда 904 миллиона 524 тысячи 987 штук. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 88,52%», — говорится в сообщении. Отмечается, что акции, размещенные по открытой подписке, были оплачены денежными средствами в сумме 26,141 миллиарда рублей. «АвтоВАЗ» — крупнейший автопроизводитель РФ. Совместному предприятию «Ростеха» и Renault-Nissan — Alliance Rostec Auto BV — принадлежит 74,51% капитала компании (81,4% обыкновенных и 47% привилегированных акций). Доля альянса Renault-Nissan в СП составляет 67,13% (у Renault — 50,1%, у Nissan — 17,03%), «Ростеха» — 32,8%. Чистый убыток «АвтоВАЗа» по МСФО за январь–сентябрь 2016 года увеличился в 2,2 раза в годовом выражении – до 34,044 миллиарда рублей. Индустрия 27.12.2016 06:26:41

Tweet Тэги: допэмиссия Тэги: АвтоВАЗ

