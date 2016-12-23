Здоровье на колесах

Иван Викторович, как сейчас развивается рынок экспресс-доставки в России и в мире?

Главная тенденция — это развитие глобальной торговли. По прогнозам, до 2030 г. ее объемы будут увеличиваться примерно на 6% в год. Основной фокус сейчас направлен на развивающиеся рынки с большим потенциалом, такие как Китай, Индия, Мексика, Бразилия, Ближний Восток и Россия. Свыше миллиарда человек, живущих в развивающихся странах, становятся активными потребителями товаров. Например, Китай из глобального производителя стремительно превращается в глобального потребителя. В этой же связи можно говорить и о существенном росте электронной торговли. При этом в России этот сегмент растет быстрее, чем в Европе.

Еще одним значимым трендом является развитие аутсорсинга. Если раньше компании занимались логистикой самостоятельно, то сейчас в большинстве случаев они отдают ее на аутсорсинг.

Все эти процессы развиваются в русле уже существующих сегментов Вашего бизнеса или же появляются какие-то новые направления?

Безусловно, появляются и новые. Например, одним из них является сегмент HealthCare — транспортировка медикаментов, биопрепаратов, вакцин, медицинской техники и других фармацевтических грузов, требующих специальных условий хранения. Мировой рынок HealthCare оценивается в 60–70 млрд долл. в год. Это хорошая возможность для развития. Из этой суммы 8,4 млрд долл. расходуется на логистику, 5,6 млрд — на транспортировку и 2,8 млрд долл. — на упаковочные материалы. Наш крупнейший и современный HealthCare-центр в Европе находится в городе Рурмонд в Голландии, откуда можно довольно быстро транспортировать грузы в любую точку континента.

А какие требования предъявляются к хранению и перевозке таких грузов?

Например, вакцины и биологические субстанции, полученные от живых организмов, нуждаются в постоянном температурном контроле: от +2 до +8 по Цельсию. При иных условиях данные вещества не выживают, а стоимость их высока. В логистическом центре в Рурмонде повсюду висят мониторы, отслеживающие температуру и влажность в разных точках здания. А для специальных препаратов с условиями хранения в низких температурах предусмотрен отдельный склад.

В России существуют аналогичные центры?

Насколько мне известно, центра, специализирующегося на обработке фармацевтических грузов такого масштаба в нашей стране нет. Фармкомпании в России стремятся самостоятельно перевозить грузы.

С точки зрения экспресс-доставки наш рынок все еще находится на стадии формирования. Его нельзя сравнивать с европейским или тем более американским. Тем не менее мы постепенно движемся в общем направлении. Во всем мире сегмент HealthCare — одна из индустрий, где аутсорсинг в логистике наиболее востребован. Речь идет о контроле расходов, в том числе связанных с государственным регулированием этого бизнеса.

Как правило, в стоимости новых препаратов затраты на логистику составляют очень существенную часть. Власти требуют от компаний снижения цен на медикаменты, и потому компании вынуждены постоянно пересматривать структуру своих издержек. Они понимают, что логистику необходимо оптимизировать, так как она обходится достаточно дорого, поэтому в итоге они обращаются к нам.

К тому же медицинская продукция становится более сложной, власти предъявляют к ней новые строгие требования, которые немногим компаниям под силу удовлетворить. К примеру, часть препаратов попадает под категорию опасных грузов. Транспортировка таких грузов — это специфичная и довольно дорогостоящая процедура. Мало кто из производителей сам может это организовать и соблюсти все необходимые требования. Мы создали целое направление бизнеса для решения этих задач.

Для нас это больше, чем просто транспортировка груза, ведь те препараты, которые мы доставляем, принимают люди, и эти лекарства часто спасают жизни. Препарат не подлежит использованию, если не соблюдены правила его хранения. В центрах UPS по обработке фармацевтических грузов существует слоган «Это жизнь, а не упаковка», который лишний раз напоминает сотрудникам о большой ответственности за их работу.

Вы планируете строить что-то подобное у нас?

Мы считаем, что у этого направления большие перспективы. В данный момент мы обсуждаем возможность строительства центра в Подмосковье по примеру центра в Рурмонде.

У нашей компании есть возможность предоставлять клиентам множество важных сопутствующих услуг. В частности, в Рурмонде мы можем делать вторичную упаковку медицинских товаров. Как мы знаем, все препараты упакованы следующим образом: сначала идет первичная блистерная или пластиковая упаковка, которая непосредственно контактирует с лекарством; далее сама коробка, на которой указаны название, выходные и прочие данные. Эта коробка — так называемая вторичная упаковка — всегда имеет специфику стран. Нельзя продавать в Германии лекарство в коробке, предназначенной для продажи во Франции. Если закончились «немецкие» таблетки, но остались те же, только «французские», то их необходимо везти обратно на предприятие, переупаковывать и опять доставлять к нам. Сейчас всего этого можно избежать. У нас есть соответствующая лицензия, которая позволяет нам проводить процесс переупаковки в том же здании, где хранятся эти препараты. Это помогает фармацевтическим компаниям существенно сокращать издержки.

Как Вы думаете, в России много потенциальных клиентов в сегменте HealthCare?

В данный момент есть несколько крупных международных компаний, которые заинтересованы в развитии сегмента HealthCare в России. Как правило, речь идет о глобальных контрактах, которые обсуждаются со штаб-квартирой UPS в США. Пока мы на стадии изучения рынка.

Кстати, российское законодательство в сфере HealthCare сильно отличается, скажем, от европейского?

Эта сфера везде регулируется достаточно строго. Разница заключается в последствиях нарушений. В России разовое случайное нарушение не всегда может привести к глобальным последствиям для компании, а в Европе это способно повлечь потерю части бизнеса.

Законодательных препятствий для развития сегмента HealthCare в России мы не видим. С юридической точки зрения мы в состоянии соответствовать всем нормам и требованиям. Скорее, российский рынок еще не готов к этому полностью. А так никаких серьезных барьеров для развития этого бизнеса нет.

А конкуренты есть?

Пока нет ни одной компании, которая занималась бы перевозкой фармацевтических грузов на регулярной основе. Подобные отправления обычно осуществляются несистематически и с помощью самих сотрудников компаний. По всем направлениям бизнеса экспресс-доставки грузов наши основные конкуренты внутри России — это небольшие молодые компании, которые пока находятся в стадии быстрого реагирования и оперативно адаптируются к ситуации.

Вообще о показателях российского рынка в сегменте экспресс-перевозок рассуждать достаточно сложно. В России не проводилось исследований, использующих правильную терминологию, определяющую само понятие экспресс-доставки . Периодически подобные исследования появляются в открытых источниках, но их достоверность не является максимально точной. Основная проблема — это нерепрезентативная выборка и высокая стоимость проведения самого исследования. Поэтому, к сожалению, вопрос о размерах российского рынка экспресс-доставки остается открытым.

Тем не менее в России рынок экспресс-доставки показывает стабильный рост. В 2015 г., по нашим оценкам, объем рынка вырос на 5%, и в начале 2016 г. эта тенденция сохранялась. Во многом это связано с онлайн-торговлей , которая является основным стимулом развития.

Мы же помимо стандартных экспресс-перевозок основные перспективы видим именно в развитии сегмента HealthCare. Это бизнес навсегда. Мир меняется, и доставить груз из точки, А в точку Б в определенный момент времени смогут тысячи компаний. А что не изменится никогда? Люди всегда будут заботиться о своем здоровье. В эту сторону и надо двигаться.

Беседовала Юлия Земцова