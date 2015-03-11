Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

28 ноября 2014 года № 958н

Приказ

Об утверждении перечня документов, необходимых для установления страховой пенсии, установления и перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, назначения накопительной пенсии, установления пенсии по государственному пенсионному обеспечению

В соответствии с частью 6 статьи 21 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6965; 2014, № 2 (поправка), частью 8 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6989), пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 51, ст. 4831; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, № 19, ст. 1835; № 35, ст. 3607; 2006, № 32, ст. 3585; № 48, ст. 4946; № 52, ст. 5505; 2007, № 16, ст. 1823; 2008, № 30, ст. 3612; 2009, № 29, ст. 3624; № 30, ст. 3739; № 52, ст. 6417; 2010, № 26, ст. 3247; № 31, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 16; № 14, ст. 1806; № 19, ст. 2711; № 27, ст. 3880; 2013, № 14, ст. 1659, 1665; № 27, ст. 3477; 2014, № 30, ст. 4217) и подпунктом 5.2.73 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528; 2013, № 22, ст. 2809; № 36, ст. 4578; № 37, ст. 4703; № 45, ст. 5822; № 46, ст. 5952; 2014, № 21, ст. 2710; № 26, ст. 3577; № 29, ст. 4160; № 32, ст. 4499; № 36, ст. 4868), приказываю:

1. Утвердить перечень документов, необходимых для установления страховой пенсии, установления и перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, назначения накопительной пенсии, установления пенсии по государственному пенсионному обеспечению согласно приложению*.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года за исключением подпункта «л» пункта 7, подпункта «е» пункта 9, пункта 85 перечня, утвержденного настоящим постановлением, которые вступают в силу с 1 января 2016 года.

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации

М. Топилин

Зарегистрирован в Минюсте России

31 декабря 2014 г. № 35496.

__________

* Публикуется на сайте www.rg.ru

Приказ

Об утверждении перечня документов, необходимых для установления страховой пенсии, установления и перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, назначения накопительной пенсии, установления пенсии по государственному пенсионному обеспечению

В соответствии с частью 6 статьи 21 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6965; 2014, № 2 (поправка), частью 8 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6989), пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 51, ст. 4831; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, № 19, ст. 1835; № 35, ст. 3607; 2006, № 32, ст. 3585; № 48, ст. 4946; № 52, ст. 5505; 2007, № 16, ст. 1823; 2008, № 30, ст. 3612; 2009, № 29, ст. 3624; № 30, ст. 3739; № 52, ст. 6417; 2010, № 26, ст. 3247; № 31, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 16; № 14, ст. 1806; № 19, ст. 2711; № 27, ст. 3880; 2013, № 14, ст. 1659, 1665; № 27, ст. 3477; 2014, № 30, ст. 4217) и подпунктом 5.2.73 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528; 2013, № 22, ст. 2809; № 36, ст. 4578; № 37, ст. 4703; № 45, ст. 5822; № 46, ст. 5952; 2014, № 21, ст. 2710; № 26, ст. 3577; № 29, ст. 4160; № 32, ст. 4499; № 36, ст. 4868), приказываю:

1. Утвердить перечень документов, необходимых для установления страховой пенсии, установления и перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, назначения накопительной пенсии, установления пенсии по государственному пенсионному обеспечению согласно приложению*.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года за исключением подпункта «л» пункта 7, подпункта «е» пункта 9, пункта 85 перечня, утвержденного настоящим постановлением, которые вступают в силу с 1 января 2016 года.

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации

М. Топилин

Зарегистрирован в Минюсте России

31 декабря 2014 г. № 35496.

__________

* Публикуется на сайте www.rg.ru

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