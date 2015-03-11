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Документы и комментарии

Об утверждении формата представления заявления на получение патента (форма № 26.5–1) в электронной форме

  

11.03.2015

Федеральная налоговая служба

20 января 2015 года № ММВ-7-6/13@

Приказ
Об утверждении формата представления заявления на получение патента (форма № 26.5–1) в электронной форме

В целях реализации положений статьи 346.45 главы 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации и на основании приказа ФНС России от 18.11.2014 № ММВ-7-3/589@ «Об утверждении формы заявления на получение патента» приказываю:

1. Утвердить Формат представления заявления на получение патента (форма № 26.5–1) в электронной форме согласно приложению* к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня вступления в силу приказа ФНС России 18.11.2014 № ММВ-7-3/589@.

3. Признать утратившим силу приказ ФНС России от 14.02.2014 № ММВ-7-6/52@ «Об утверждении Формата представления заявления на получение патента (форма № 26.5–1) в электронной форме» со дня вступления в силу приказа ФНС России 18.11.2014 № ММВ-7-3/589@.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего работу по созданию, развитию, сопровождению и эксплуатации автоматизированной информационной системы Федеральной налоговой службы, включая информационно-вычислительную и телекоммуникационную инфраструктуру, средства информационной безопасности.

Руководитель Федеральной налоговой службы
М. МИШУСТИН

________
* Публикуются на сайте www.nalog.ru

20 января 2015 года № ММВ-7-6/13@

Приказ
Об утверждении формата представления заявления на получение патента (форма № 26.5–1) в электронной форме

В целях реализации положений статьи 346.45 главы 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации и на основании приказа ФНС России от 18.11.2014 № ММВ-7-3/589@ «Об утверждении формы заявления на получение патента» приказываю:

1. Утвердить Формат представления заявления на получение патента (форма № 26.5–1) в электронной форме согласно приложению* к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня вступления в силу приказа ФНС России 18.11.2014 № ММВ-7-3/589@.

3. Признать утратившим силу приказ ФНС России от 14.02.2014 № ММВ-7-6/52@ «Об утверждении Формата представления заявления на получение патента (форма № 26.5–1) в электронной форме» со дня вступления в силу приказа ФНС России 18.11.2014 № ММВ-7-3/589@.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего работу по созданию, развитию, сопровождению и эксплуатации автоматизированной информационной системы Федеральной налоговой службы, включая информационно-вычислительную и телекоммуникационную инфраструктуру, средства информационной безопасности.

Руководитель Федеральной налоговой службы
М. МИШУСТИН

________
* Публикуются на сайте www.nalog.ru

">
11.03.2015   


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