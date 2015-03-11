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Федеральная налоговая служба 20 января 2015 года № ММВ-7-6/13@ Приказ

Об утверждении формата представления заявления на получение патента (форма № 26.5–1) в электронной форме В целях реализации положений статьи 346.45 главы 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации и на основании приказа ФНС России от 18.11.2014 № ММВ-7-3/589@ «Об утверждении формы заявления на получение патента» приказываю: 1. Утвердить Формат представления заявления на получение патента (форма № 26.5–1) в электронной форме согласно приложению* к настоящему приказу. 2. Настоящий приказ вступает в силу со дня вступления в силу приказа ФНС России 18.11.2014 № ММВ-7-3/589@. 3. Признать утратившим силу приказ ФНС России от 14.02.2014 № ММВ-7-6/52@ «Об утверждении Формата представления заявления на получение патента (форма № 26.5–1) в электронной форме» со дня вступления в силу приказа ФНС России 18.11.2014 № ММВ-7-3/589@. 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего работу по созданию, развитию, сопровождению и эксплуатации автоматизированной информационной системы Федеральной налоговой службы, включая информационно-вычислительную и телекоммуникационную инфраструктуру, средства информационной безопасности. Руководитель Федеральной налоговой службы

М. МИШУСТИН ________

* Публикуются на сайте www.nalog.ru 20 января 2015 года № ММВ-7-6/13@ Приказ

Об утверждении формата представления заявления на получение патента (форма № 26.5–1) в электронной форме В целях реализации положений статьи 346.45 главы 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации и на основании приказа ФНС России от 18.11.2014 № ММВ-7-3/589@ «Об утверждении формы заявления на получение патента» приказываю: 1. Утвердить Формат представления заявления на получение патента (форма № 26.5–1) в электронной форме согласно приложению* к настоящему приказу. 2. Настоящий приказ вступает в силу со дня вступления в силу приказа ФНС России 18.11.2014 № ММВ-7-3/589@. 3. Признать утратившим силу приказ ФНС России от 14.02.2014 № ММВ-7-6/52@ «Об утверждении Формата представления заявления на получение патента (форма № 26.5–1) в электронной форме» со дня вступления в силу приказа ФНС России 18.11.2014 № ММВ-7-3/589@. 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего работу по созданию, развитию, сопровождению и эксплуатации автоматизированной информационной системы Федеральной налоговой службы, включая информационно-вычислительную и телекоммуникационную инфраструктуру, средства информационной безопасности. Руководитель Федеральной налоговой службы

М. МИШУСТИН ________

* Публикуются на сайте www.nalog.ru "> "> 11.03.2015

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