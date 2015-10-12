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Документы и комментарии

О внесении изменений в статью 57 Федерального Закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» и статью 37 Федерального Закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального Закона «О страховых взносах в Пенсионный Фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»

  

12.10.2015

Российская Федерация

29 декабря 2014 года № 468-ФЗ

Федеральный закон
О внесении изменений в статью 57 Федерального Закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» и статью 37 Федерального Закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального Закона «О страховых взносах в Пенсионный Фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»

Принят Государственной Думой 19 декабря 2014 года
Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2014 года

Статья 1

Внести в статью 57 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3738; 2010, № 40, ст. 4969; № 42, ст. 5294; № 49, ст. 6409; 2011, № 49, ст. 7017, 7057; 2013, № 52, ст. 6993) следующие изменения:

1) в пункте 2 части 2.1 слова «передачи имущественных прав на программы для ЭВМ, базы данных» заменить словами «передачи исключительных прав на программы для ЭВМ, базы данных, предоставления прав использования программ для ЭВМ, баз данных по лицензионным договорам»;

2) в пункте 2 части 2.2 слова «передачи имущественных прав на программы для ЭВМ, базы данных» заменить словами «передачи исключительных прав на программы для ЭВМ, базы данных, предоставления прав использования программ для ЭВМ, баз данных по лицензионным договорам».

Статья 2

Часть 17 статьи 37 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 213-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3739; № 52, ст. 6417; 2013, № 19, ст. 2331) изложить в следующей редакции:

«17. Финансовое обеспечение расходов на оплату дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами в соответствии со статьей 262 Трудового кодекса Российской Федерации, включая начисленные страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации.».

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Президент Российской Федерации
В. Путин

Москва, Кремль

Федеральный закон
О внесении изменений в статью 57 Федерального Закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» и статью 37 Федерального Закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального Закона «О страховых взносах в Пенсионный Фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»

Принят Государственной Думой 19 декабря 2014 года
Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2014 года

Статья 1

Внести в статью 57 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3738; 2010, № 40, ст. 4969; № 42, ст. 5294; № 49, ст. 6409; 2011, № 49, ст. 7017, 7057; 2013, № 52, ст. 6993) следующие изменения:

1) в пункте 2 части 2.1 слова «передачи имущественных прав на программы для ЭВМ, базы данных» заменить словами «передачи исключительных прав на программы для ЭВМ, базы данных, предоставления прав использования программ для ЭВМ, баз данных по лицензионным договорам»;

2) в пункте 2 части 2.2 слова «передачи имущественных прав на программы для ЭВМ, базы данных» заменить словами «передачи исключительных прав на программы для ЭВМ, базы данных, предоставления прав использования программ для ЭВМ, баз данных по лицензионным договорам».

Статья 2

Часть 17 статьи 37 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 213-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3739; № 52, ст. 6417; 2013, № 19, ст. 2331) изложить в следующей редакции:

«17. Финансовое обеспечение расходов на оплату дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами в соответствии со статьей 262 Трудового кодекса Российской Федерации, включая начисленные страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации.».

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Президент Российской Федерации
В. Путин

Москва, Кремль

">
12.10.2015   


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