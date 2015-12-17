РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

от 14.12.15 г. № 376-ФЗ

О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»

Принят Государственной Думой 2 декабря 2015 года

Одобрен Советом Федерации 9 декабря 2015 года

Статья 1

Внести в статью 1 Федерального закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 26, ст. 2729; 2002, № 18, ст. 1722; 2003, № 40, ст. 3818; 2005, № 1, ст. 24; 2007, № 17, ст. 1930; 2008, № 26, ст. 3010; 2011, № 23, ст. 3246; 2012, № 50, ст. 6955; 2013, № 49, ст. 6337; 2014, № 49, ст. 6917) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 1. Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2016 года в сумме 6 204 рублей в месяц.».

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Президент Российской Федерации

В.ПУТИН

Москва, Кремль

Принят Государственной Думой 2 декабря 2015 года

Одобрен Советом Федерации 9 декабря 2015 года

Статья 1

Внести в статью 1 Федерального закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 26, ст. 2729; 2002, № 18, ст. 1722; 2003, № 40, ст. 3818; 2005, № 1, ст. 24; 2007, № 17, ст. 1930; 2008, № 26, ст. 3010; 2011, № 23, ст. 3246; 2012, № 50, ст. 6955; 2013, № 49, ст. 6337; 2014, № 49, ст. 6917) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 1. Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2016 года в сумме 6 204 рублей в месяц.».

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Президент Российской Федерации

В.ПУТИН

Москва, Кремль

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