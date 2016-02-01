Сценарии и прогнозы
Экономическая
политика
Рынки
Котировки
Налоги
Бюджет
Одной строкой

Генпрокуратура сокращает внеплановые проверки бизнеса

Генпрокуратура улучшает бизнес-климат
Вот и вся свобода торговли

Вот и вся свобода торговли

Указы президента США может заблокировать суд

Каким будет 2017-й?

Темп роста, в том числе инвестиционного, будет

Бюджет получил причитающееся за приватизацию «Роснефти»

Валюта от продажи акций «Роснефти» пойдет на

Деньги пришли

Идет подготовка к переводу средств в
ТЭК
High Tech и связь
Финансовые рынки
Транспорт и инфраструктура
Строительство и недвижимость
Индустрия
Агробизнес
Потребительский рынок

Новогодний юань

Девальвация юаня — это и сигнал США. В торговой
Страховые льготы для айтишников сохраняются

Страховые льготы для айтишников сохраняются

Российские программисты доказали, что получают

Кто двигает российский промышленный экспорт?

Экспортеры должны не просто знать, а жить на

Инновационное образование

Представители Сбербанка обсуждают новые

Чай? Элементарно!

Почему не растут вклады?

А ЦБ много говорит о сберегательной модели
220 рублей за пачку

220 рублей за пачку

Сейчас средняя цена пачки сигарет в России — 90

«Электронные торговые площадки в России: кто есть кто»

17 февраля 2017 года в Москве состоится IV Ежегодная

Форум VESTIFINANCE подводит итоги 2016 года

Свыше 2500 участников, 11 лекций и две отрытые

Миллион за квадрат

К концу 2016 года средняя стоимость метра элитного
Мнения лидеров
Интервью
Блог-Пост
Сколько стоит?
Цитата
Стиль жизни
«Финансовая газета» - старейшее, а теперь самое современное экономическое издание. Это и аналитический еженедельник, и электронный портал, и база обновляемых нормативных документов, и площадка, на которой каждый может стать соавтором будущей системы экономического регулирования.



Вы можете оформить подписку на «Финансовую газету», получить доступ к информационно-справочной системе: «Документы, комментарии, консультации»
Форум
О проекте
Документы и комментарии
Купить
Реклама
Контакты
Регистрация Войти

Документы и комментарии

О применении впервые зарегистрированным ИП ставки 0% по налогу при УСН в отношении деятельности в производственной, социальной и (или) научной сферах.

  

01.02.2016

Вопрос: О применении впервые зарегистрированным ИП ставки 0% по налогу при УСН в отношении деятельности в производственной, социальной и (или) научной сферах.

Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО

от 15 января 2016 г. N СД-4-3/290@

Федеральная налоговая служба рассмотрела запрос по вопросу о порядке применения налоговой ставки в размере 0 процентов налогоплательщиками — индивидуальными предпринимателями, перешедшими на упрощенную систему налогообложения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) законами субъектов Российской Федерации может быть установлена налоговая ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу указанных законов и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах.

Согласно пункту 6 статьи 346.21 Кодекса уплата налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, производится по месту жительства индивидуального предпринимателя.

Учитывая изложенное, налоговую ставку в размере 0 процентов по УСН может применять только впервые зарегистрированный после вступления в силу соответствующего закона субъекта Российской Федерации индивидуальный предприниматель, вставший на учет в качестве налогоплательщика УСН в налоговом органе по месту жительства на территории того субъекта Российской Федерации, законом которого установлена данная налоговая ставка.

Данная позиция согласована с Минфином России (письмо Минфина России от 17.06.2015 N 03-11-09/34969).

Одновременно сообщаем, что территориальных ограничений по применению УСН, а также по месту получения доходов при осуществлении вида предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется налоговая ставка в размере 0 процентов, Кодексом не установлено.

Государственный советник
Российской Федерации
3 класса
Д. С. САТИН

15.01.2016

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО

от 15 января 2016 г. N СД-4-3/290@

Федеральная налоговая служба рассмотрела запрос по вопросу о порядке применения налоговой ставки в размере 0 процентов налогоплательщиками — индивидуальными предпринимателями, перешедшими на упрощенную систему налогообложения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) законами субъектов Российской Федерации может быть установлена налоговая ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу указанных законов и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах.

Согласно пункту 6 статьи 346.21 Кодекса уплата налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, производится по месту жительства индивидуального предпринимателя.

Учитывая изложенное, налоговую ставку в размере 0 процентов по УСН может применять только впервые зарегистрированный после вступления в силу соответствующего закона субъекта Российской Федерации индивидуальный предприниматель, вставший на учет в качестве налогоплательщика УСН в налоговом органе по месту жительства на территории того субъекта Российской Федерации, законом которого установлена данная налоговая ставка.

Данная позиция согласована с Минфином России (письмо Минфина России от 17.06.2015 N 03-11-09/34969).

Одновременно сообщаем, что территориальных ограничений по применению УСН, а также по месту получения доходов при осуществлении вида предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется налоговая ставка в размере 0 процентов, Кодексом не установлено.

Государственный советник
Российской Федерации
3 класса
Д. С. САТИН

15.01.2016

">
01.02.2016   


Написать комментарий

  Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите.





© «Финансовая газета», 1915–2016

Эл № ФС77-47116 от 28 октября 2011 г.

При полном или частичном использовании материалов
ссылка на fingazeta.ru обязательна.

 Размещение рекламы
Письмо в редакцию
О проекте   Карта сайта   Контакты