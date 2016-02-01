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О применении впервые зарегистрированным ИП ставки 0% по налогу при УСН в отношении деятельности в производственной, социальной и (или) научной сферах.
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Вопрос: О применении впервые зарегистрированным ИП ставки 0% по налогу при УСН в отношении деятельности в производственной, социальной и (или) научной сферах.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 15 января 2016 г. N СД-4-3/290@
Федеральная налоговая служба рассмотрела запрос по вопросу о порядке применения налоговой ставки в размере 0 процентов налогоплательщиками — индивидуальными предпринимателями, перешедшими на упрощенную систему налогообложения.
В соответствии с пунктом 4 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) законами субъектов Российской Федерации может быть установлена налоговая ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу указанных законов и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах.
Согласно пункту 6 статьи 346.21 Кодекса уплата налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, производится по месту жительства индивидуального предпринимателя.
Учитывая изложенное, налоговую ставку в размере 0 процентов по УСН может применять только впервые зарегистрированный после вступления в силу соответствующего закона субъекта Российской Федерации индивидуальный предприниматель, вставший на учет в качестве налогоплательщика УСН в налоговом органе по месту жительства на территории того субъекта Российской Федерации, законом которого установлена данная налоговая ставка.
Данная позиция согласована с Минфином России (письмо Минфина России от 17.06.2015 N 03-11-09/34969).
Одновременно сообщаем, что территориальных ограничений по применению УСН, а также по месту получения доходов при осуществлении вида предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется налоговая ставка в размере 0 процентов, Кодексом не установлено.
Государственный советник
15.01.2016МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 15 января 2016 г. N СД-4-3/290@
Федеральная налоговая служба рассмотрела запрос по вопросу о порядке применения налоговой ставки в размере 0 процентов налогоплательщиками — индивидуальными предпринимателями, перешедшими на упрощенную систему налогообложения.
В соответствии с пунктом 4 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) законами субъектов Российской Федерации может быть установлена налоговая ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу указанных законов и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах.
Согласно пункту 6 статьи 346.21 Кодекса уплата налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, производится по месту жительства индивидуального предпринимателя.
Учитывая изложенное, налоговую ставку в размере 0 процентов по УСН может применять только впервые зарегистрированный после вступления в силу соответствующего закона субъекта Российской Федерации индивидуальный предприниматель, вставший на учет в качестве налогоплательщика УСН в налоговом органе по месту жительства на территории того субъекта Российской Федерации, законом которого установлена данная налоговая ставка.
Данная позиция согласована с Минфином России (письмо Минфина России от 17.06.2015 N 03-11-09/34969).
Одновременно сообщаем, что территориальных ограничений по применению УСН, а также по месту получения доходов при осуществлении вида предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется налоговая ставка в размере 0 процентов, Кодексом не установлено.
Государственный советник
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01.02.2016
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