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Документы и комментарии

Об указании ИНН налогоплательщика в платежном документе на уплату налогов, сборов и иных платежей.

  

01.02.2016

Вопрос: Об указании ИНН налогоплательщика в платежном документе на уплату налогов, сборов и иных платежей.

Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО

от 14 января 2016 г. N ГД-19-14/2

Федеральная налоговая служба, рассмотрев обращение, в рамках своей компетенции сообщает следующее.

Налогоплательщики — физические лица уплачивают имущественные налоги (земельный налог, налог на имущество физических лиц, транспортный налог) на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом, и приложенного к нему платежного документа (извещения) по форме N ПД (налог), содержащих в том числе идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Включение ИНН в указанные документы обусловлено абзацем вторым пункта 7 статьи 84 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которому налоговый орган указывает ИНН во всех направляемых налогоплательщику налоговых уведомлениях. При этом применение ИНН физического лица в документах не предусматривает замену имени номером. Фамилия, имя и отчество присутствуют во всех документах, независимо от указания или неуказания в них ИНН.

Данные документы заполняются налоговым органом в соответствии с Правилами указания информации, идентифицирующей плательщика, получателя средств в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации (далее — Правила), утвержденными приказом Минфина России от 12.11.2013 N 107н. При этом в качестве уникального идентификатора начисления (УИН) в платежном документе (извещении) по форме N ПД (налог) указывается индекс документа, который формируется налоговым органом. Кроме того, в целях автоматизации процесса учета налоговых платежей физических лиц, сокращения времени проведения платежа до 15 — 30 секунд на бланк платежного документа по форме N ПД (налог) наносится содержащий в себе информацию из платежного документа штрих-код в соответствии с ГОСТ 56042–2014.

В случае если Вы по религиозным убеждениям не желаете оплачивать налоги по присланному Вам налоговым органом платежному документу (извещению) с указанным ИНН и нанесенным штрих-кодом, Вы вправе в любом банке самостоятельно заполнить платежный документ по форме N ПД-4сб (налог), указав все необходимые реквизиты для уплаты налога, исключая ИНН, поскольку в настоящее время Правилами установлено, что при условии указания в поле 8 «Плательщик» платежного поручения фамилии, имени, отчества (при его наличии) и адреса регистрации по месту жительства или адреса регистрации по месту пребывания (при отсутствии места жительства) значение ИНН плательщика — физического лица может не указываться.

Одновременно сообщается, что приказом Минфина России от 23.09.2015 N 148н внесены изменения в действующий порядок указания информации, идентифицирующей плательщика и платеж при формировании распоряжения на перечисление в бюджетную систему Российской Федерации платежей, администрируемых налоговыми органами. В этой связи, начиная с 28 марта 2016 года, для плательщиков — физических лиц при отсутствии уникального идентификатора начисления (УИН) указание значения идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) в распоряжении о переводе денежных средств будет являться обязательным.

Учитывая изложенное, при заполнении платежного документа по форме N ПД-4сб (налог) без указания ИНН после 28 марта 2016 года необходимо в обязательном порядке заполнить реквизит «Идентификатор» двадцатизначным кодом, указанным в реквизите «Индекс документа» платежного документа по форме N ПД (налог), присланного Вам налоговым органом или сформированного Вами с помощью электронных сервисов, размещенных на сайте ФНС России.

Действительный государственный советник
Российской Федерации
3 класса
Д. Ю. ГРИГОРЕНКО

14.01.2016

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО

от 14 января 2016 г. N ГД-19-14/2

Федеральная налоговая служба, рассмотрев обращение, в рамках своей компетенции сообщает следующее.

Налогоплательщики — физические лица уплачивают имущественные налоги (земельный налог, налог на имущество физических лиц, транспортный налог) на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом, и приложенного к нему платежного документа (извещения) по форме N ПД (налог), содержащих в том числе идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Включение ИНН в указанные документы обусловлено абзацем вторым пункта 7 статьи 84 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которому налоговый орган указывает ИНН во всех направляемых налогоплательщику налоговых уведомлениях. При этом применение ИНН физического лица в документах не предусматривает замену имени номером. Фамилия, имя и отчество присутствуют во всех документах, независимо от указания или неуказания в них ИНН.

Данные документы заполняются налоговым органом в соответствии с Правилами указания информации, идентифицирующей плательщика, получателя средств в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации (далее — Правила), утвержденными приказом Минфина России от 12.11.2013 N 107н. При этом в качестве уникального идентификатора начисления (УИН) в платежном документе (извещении) по форме N ПД (налог) указывается индекс документа, который формируется налоговым органом. Кроме того, в целях автоматизации процесса учета налоговых платежей физических лиц, сокращения времени проведения платежа до 15 — 30 секунд на бланк платежного документа по форме N ПД (налог) наносится содержащий в себе информацию из платежного документа штрих-код в соответствии с ГОСТ 56042–2014.

В случае если Вы по религиозным убеждениям не желаете оплачивать налоги по присланному Вам налоговым органом платежному документу (извещению) с указанным ИНН и нанесенным штрих-кодом, Вы вправе в любом банке самостоятельно заполнить платежный документ по форме N ПД-4сб (налог), указав все необходимые реквизиты для уплаты налога, исключая ИНН, поскольку в настоящее время Правилами установлено, что при условии указания в поле 8 «Плательщик» платежного поручения фамилии, имени, отчества (при его наличии) и адреса регистрации по месту жительства или адреса регистрации по месту пребывания (при отсутствии места жительства) значение ИНН плательщика — физического лица может не указываться.

Одновременно сообщается, что приказом Минфина России от 23.09.2015 N 148н внесены изменения в действующий порядок указания информации, идентифицирующей плательщика и платеж при формировании распоряжения на перечисление в бюджетную систему Российской Федерации платежей, администрируемых налоговыми органами. В этой связи, начиная с 28 марта 2016 года, для плательщиков — физических лиц при отсутствии уникального идентификатора начисления (УИН) указание значения идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) в распоряжении о переводе денежных средств будет являться обязательным.

Учитывая изложенное, при заполнении платежного документа по форме N ПД-4сб (налог) без указания ИНН после 28 марта 2016 года необходимо в обязательном порядке заполнить реквизит «Идентификатор» двадцатизначным кодом, указанным в реквизите «Индекс документа» платежного документа по форме N ПД (налог), присланного Вам налоговым органом или сформированного Вами с помощью электронных сервисов, размещенных на сайте ФНС России.

Действительный государственный советник
Российской Федерации
3 класса
Д. Ю. ГРИГОРЕНКО

14.01.2016

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01.02.2016   


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