МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО

от 20 февраля 2016 г. N СД-4-3/2833@

О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ ОТ 18.12.2015 N 03-11-09/78212

Федеральная налоговая служба направляет для сведения и использования в работе письмо Министерства финансов Российской Федерации от 18.12.2015 N 03-11-09/78212 по вопросу уменьшения налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на сумму уплаченного торгового сбора.

Доведите данное письмо до нижестоящих налоговых органов и налогоплательщиков.

Государственный советник Российской Федерации 3 класса

Д. С. САТИН



Приложение

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 18 декабря 2015 г. N 03-11-09/78212

В связи с письмом от 20.10.2015 N СД-4-3/18303@ по вопросу уменьшения налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на сумму уплаченного торгового сбора, Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 411 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) плательщиками торгового сбора признаются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды предпринимательской деятельности на территории муниципального образования (городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), в отношении которых нормативным правовым актом этого муниципального образования (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) установлен указанный сбор, с использованием объектов движимого и (или) недвижимого имущества на территории этого муниципального образования (городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя).

Согласно пункту 1 статьи 412 Кодекса объектом обложения сбором признается использование объекта движимого или недвижимого имущества для осуществления плательщиком сбора вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен сбор, хотя бы один раз в течение квартала.

Пунктом 1 статьи 413 Кодекса предусмотрено, что сбор устанавливается в отношении осуществления торговой деятельности на объектах осуществления торговли.

При этом в целях применения главы 33 Кодекса к торговой деятельности относятся следующие виды торговли:

1) торговля через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов (за исключением объектов стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, являющихся автозаправочными станциями);

2) торговля через объекты нестационарной торговой сети;

3) торговля через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы;

4) торговля, осуществляемая путем отпуска товаров со склада.

Для целей применения торгового сбора под объектом осуществления торговли в отношении указанных видов торговли понимается здание, сооружение, помещение, стационарный или нестационарный торговый объект или торговая точка, с использованием которых плательщиком осуществляется вид деятельности, в отношении которого установлен сбор (пункт 4 статьи 413 Кодекса).

На основании пункта 1 статьи 417 Кодекса сумма сбора определяется плательщиком самостоятельно для каждого объекта обложения сбором начиная с периода обложения, в котором возник объект обложения сбором, как произведение ставки сбора в отношении соответствующего вида предпринимательской деятельности и фактического значения физической характеристики соответствующего объекта осуществления торговли.

Пунктом 8 статьи 346.21 Кодекса установлено, что в случае осуществления налогоплательщиком вида предпринимательской деятельности, в отношении которого в соответствии с главой 33 Кодекса установлен торговый сбор, налогоплательщик в дополнение к суммам уменьшения, установленным пунктом 3.1 указанной статьи Кодекса, вправе уменьшить сумму налога (авансового платежа), исчисленного по итогам налогового (отчетного) периода по объекту налогообложения от указанного вида предпринимательской деятельности, зачисляемую в бюджет города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, в котором установлен указанный сбор, на сумму торгового сбора, уплаченного в течение этого налогового (отчетного) периода.

При этом необходимо отметить, что налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, с объектом налогообложения доходы и осуществляющие несколько видов предпринимательской деятельности, на сумму торгового сбора вправе уменьшить сумму налога, исчисленного с объекта налогообложения, только по виду предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен торговый сбор.

Следовательно, названные налогоплательщики в целях применения пункта 8 статьи 346.21 Кодекса обязаны вести раздельный учет доходов и дохода по виду предпринимательской деятельности, по которому уплачивается торговый сбор.

Учитывая изложенное, налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения доходы, вправе уменьшить сумму налога (авансового платежа), исчисленного по итогам налогового (отчетного) периода по доходам, полученным ими от осуществления торговой деятельности на объектах осуществления торговли, и зачисляемого в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в состав которого входит муниципальное образование (в бюджет города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя), в котором установлен торговый сбор, на общую сумму торговых сборов, уплаченных по каждому из объектов обложения сбором.

Директор Департамента

И. В. ТРУНИН