XIII Всероссийский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ — ЗА честные закупки»: стратегия, тенденции, перспективы

5–7 апреля 2017 года на ВДНХ в Москве пройдет Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ — ЗА честные закупки».

Ежегодно, на протяжении более 10 лет, представители общественных организаций, федеральных органов исполнительной власти, бизнес-сообщества встречаются на дискуссионных площадках форума для решения первостепенных задач, направленных на эффективное расходование бюджетных средств и борьбу с коррупцией.

В настоящее время подготовка к Форуму-выставке «ГОСЗАКАЗ — ЗА честные закупки» идет в двух направлениях — формирование деловой программы и выставочной экспозиции.

В 2017 году организаторами предусмотрена расширенная деловая программа, включающая дискуссии, круглые столы, семинары и образовательные мероприятия. Участникам предстоит обсудить такие актуальные темы, как исполнение поручений Президента Российской Федерации в сфере закупок, эффективность общественного контроля, стимулирование спроса на инновационную продукцию, импортозамещение, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, переход на электронные процедуры закупок и многие другие важные вопросы.

Активно ведутся переговоры с потенциальными участниками выставочной экспозиции. Ее цель — поддержка российских производителей, развитие национального рынка, демонстрация производственного потенциала компаний, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса, перспективных технологий в области импортозамещения, представляющих интерес на рынке госзакупок.

Тематические разделы выставки затронут практически все сферы экономики: медицину, здравоохранение, строительство, машиностроение, транспорт, производство товаров народного потребления, нефтяную и газовую промышленность, сельское хозяйство, образование, торговлю и другие.

Коллективные стенды на выставке традиционно представят федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации, госкорпорации, банки, электронные площадки.

Общая площадь будущей экспозиции составит около 10 тыс. кв. метров.

В рамках Форума-выставки будут подведены итоги открытого конкурса «Лучший поставщик 2016 года» и Всероссийского конкурса среди журналистов на лучшую публикацию по теме «Государственные, муниципальные и корпоративные закупки в Российской Федерации».