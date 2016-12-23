ГОСЗАКАЗ — ЗА честные закупки

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XIII Всероссийский
Ежегодно, на протяжении более 10 лет, представители общественных организаций, федеральных органов исполнительной власти,
В настоящее время подготовка к
В 2017 году организаторами предусмотрена расширенная деловая программа, включающая дискуссии, круглые столы, семинары и образовательные мероприятия. Участникам предстоит обсудить такие актуальные темы, как исполнение поручений Президента Российской Федерации в сфере закупок, эффективность общественного контроля, стимулирование спроса на инновационную продукцию, импортозамещение, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, переход на электронные процедуры закупок и многие другие важные вопросы.
Активно ведутся переговоры с потенциальными участниками выставочной экспозиции. Ее цель — поддержка российских производителей, развитие национального рынка, демонстрация производственного потенциала компаний, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса, перспективных технологий в области импортозамещения, представляющих интерес на рынке госзакупок.
Тематические разделы выставки затронут практически все сферы экономики: медицину, здравоохранение, строительство, машиностроение, транспорт, производство товаров народного потребления, нефтяную и газовую промышленность, сельское хозяйство, образование, торговлю и другие.
Коллективные стенды на выставке традиционно представят федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации, госкорпорации, банки, электронные площадки.
Общая площадь будущей экспозиции составит около 10 тыс. кв. метров.
В рамках
Дополнительная информация о мероприятии на сайте www.
Стиль жизни 23.12.2016 12:27:00
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