Цифровые технологии увеличивают безработицу

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Особенно эффективно компьютер сможет заменить управленцев при решении рутинных задач, по сути требующих лишь выполнения определенного алгоритма. Сотрудники, которые связаны с данным видом деятельности, признают это и сами. Так, по данным исследования консалтинговой компании Accenture, в ходе которого были опрошены 1770 управленцев из 14 стран — от менеджеров низшего звена до
В России о планируемом масштабном переходе на искусственный интеллект уже заявил глава Сбербанка Герман Греф. Уже сейчас, по его словам, до 50% решений, за которые пять лет назад в банке отвечали люди, принимают машины. А еще через пять лет, сообщил Греф, доля таких решений в Сбербанке вырастет до 80%. Глава крупнейшей кредитной организации России уверен, что применение искусственного интеллекта позволит принимать решения «значительно более качественно», и при этом признает, что внедрение новых технологий приведет к потере рабочих мест десятками тысяч человек.
И Греф не единственный управленец, который так считает. По прогнозу директора по стратегии венчурного фонда TMT Investments Германа Каплуна, в ближайшие 7–10 лет в России могут быть сокращены и заменены искусственным интеллектом до 80% чиновников и других работников бюджетной сферы — учителей, сотрудников правоохранительных органов и даже медицинских работников. В качестве аргументов он приводит снижение рисков влияния «человеческого фактора», развитие дистанционного образования и автоматизированных военных технологий. А в здравоохранении, уточняет Каплун, функции обычного
«Не стоит преувеличивать возможности компьютера при принятии более сложных решений или выполнении творческих задач», — подчеркивает один из авторов исследования Accenture, преподаватель BI Норвежской школы бизнеса Вегард Кольбьернсруд.
По его мнению, нет смысла автоматизировать такие сферы, как стратегии и инновации, развитие персонала, сотрудничество, решение сложных комплексных задач. Тем не менее, и Кольбьернсруд признает, что в этих сферах, где компьютер не заменит человека, взаимодействие человека и машины может повысить эффективность работы. «Я твердо убежден, что менеджеры и машины могут больше достичь вместе, чем по отдельности. Так что это менеджеры вместе с машинами, а не менеджеры против машин. Сказывается и психологический аспект — нередко люди хотят при решении проблемы иметь дело все же с человеком, а не с компьютером», — уточняет он.
Таким образом, большинство экспертов считают, что применение искусственного интеллекта будет способствовать повышению эффективности выполнения многих задач. По данным доклада, подготовленного к Всемирному экономическому форуму в Давосе, уже в ближайшие пять лет развитые страны потеряют до 5 млн рабочих мест
«Я думаю, что искусственный интеллект окажет глубокое влияние на управление в ближайшие годы. Наше исследование показало, что менеджеры тратят по меньшей мере половину своего времени на административные задачи, такие как составление отчетов, планирование и другую рутинную работу. Весьма вероятно, что эта часть менеджерской работы может быть автоматизирована», — говорит Кольбьернсруд.
В то, что уже в ближайшие годы многие управленческие функции будут автоматизированы, верит и руководитель робототехнического центра Сколково Альберт Ефимов. «Перспективы неплохие, ведь речь не о работе генерального директора, а о максимальной автоматизации всех процессов. Автоматизация обеспечивает правильное общее направление, общую политику, например, принятия на работу, увольнения, это автоматизация с учетом общей стратегии компании. Например, в Bridgewater Associates один владелец, который хочет, чтобы искусственный интеллект продолжил его политику. Это сродни идеям трансгуманистов, которые хотят создать цифровую копию человека», — уточняет Ефимов.
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Яна Рождественская, "Прайм"
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