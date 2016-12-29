Цифровые технологии увеличивают безработицу

Особенно эффективно компьютер сможет заменить управленцев при решении рутинных задач, по сути требующих лишь выполнения определенного алгоритма. Сотрудники, которые связаны с данным видом деятельности, признают это и сами. Так, по данным исследования консалтинговой компании Accenture, в ходе которого были опрошены 1770 управленцев из 14 стран — от менеджеров низшего звена до топ-менеджеров , подавляющее большинство респондентов — 86% — заявили, что искусственный интеллект в состоянии выполнять их работу более эффективно и содержательно, а 36% признались в опасениях потерять работу. Все они не исключают негативное влияние «человеческого фактора» при выполнении ежедневном выполнении рутинной работы, который будет практически полностью исключен с появлением машин.

В России о планируемом масштабном переходе на искусственный интеллект уже заявил глава Сбербанка Герман Греф. Уже сейчас, по его словам, до 50% решений, за которые пять лет назад в банке отвечали люди, принимают машины. А еще через пять лет, сообщил Греф, доля таких решений в Сбербанке вырастет до 80%. Глава крупнейшей кредитной организации России уверен, что применение искусственного интеллекта позволит принимать решения «значительно более качественно», и при этом признает, что внедрение новых технологий приведет к потере рабочих мест десятками тысяч человек.

И Греф не единственный управленец, который так считает. По прогнозу директора по стратегии венчурного фонда TMT Investments Германа Каплуна, в ближайшие 7–10 лет в России могут быть сокращены и заменены искусственным интеллектом до 80% чиновников и других работников бюджетной сферы — учителей, сотрудников правоохранительных органов и даже медицинских работников. В качестве аргументов он приводит снижение рисков влияния «человеческого фактора», развитие дистанционного образования и автоматизированных военных технологий. А в здравоохранении, уточняет Каплун, функции обычного врача-терапевта машина, в которую загружены гигабайты данных, сможет выполнять лучше. Хотя, безусловно, добавляет он, ведущих специалистов роботы не заменят.

«Не стоит преувеличивать возможности компьютера при принятии более сложных решений или выполнении творческих задач», — подчеркивает один из авторов исследования Accenture, преподаватель BI Норвежской школы бизнеса Вегард Кольбьернсруд.

По его мнению, нет смысла автоматизировать такие сферы, как стратегии и инновации, развитие персонала, сотрудничество, решение сложных комплексных задач. Тем не менее, и Кольбьернсруд признает, что в этих сферах, где компьютер не заменит человека, взаимодействие человека и машины может повысить эффективность работы. «Я твердо убежден, что менеджеры и машины могут больше достичь вместе, чем по отдельности. Так что это менеджеры вместе с машинами, а не менеджеры против машин. Сказывается и психологический аспект — нередко люди хотят при решении проблемы иметь дело все же с человеком, а не с компьютером», — уточняет он.

Таким образом, большинство экспертов считают, что применение искусственного интеллекта будет способствовать повышению эффективности выполнения многих задач. По данным доклада, подготовленного к Всемирному экономическому форуму в Давосе, уже в ближайшие пять лет развитые страны потеряют до 5 млн рабочих мест из-за цифровых технологий и роботизации. В первую очередь, отмечается в докладе, это все же управленцы и офисные работники — многие производственные процессы в этой области уже в высокой степени автоматизированы. По оценкам консалтинговой компании McKinsey & Co, только в США в ближайшие годы можно будет автоматизировать человеческий труд стоимостью $2 трлн.

«Я думаю, что искусственный интеллект окажет глубокое влияние на управление в ближайшие годы. Наше исследование показало, что менеджеры тратят по меньшей мере половину своего времени на административные задачи, такие как составление отчетов, планирование и другую рутинную работу. Весьма вероятно, что эта часть менеджерской работы может быть автоматизирована», — говорит Кольбьернсруд.

В то, что уже в ближайшие годы многие управленческие функции будут автоматизированы, верит и руководитель робототехнического центра Сколково Альберт Ефимов. «Перспективы неплохие, ведь речь не о работе генерального директора, а о максимальной автоматизации всех процессов. Автоматизация обеспечивает правильное общее направление, общую политику, например, принятия на работу, увольнения, это автоматизация с учетом общей стратегии компании. Например, в Bridgewater Associates один владелец, который хочет, чтобы искусственный интеллект продолжил его политику. Это сродни идеям трансгуманистов, которые хотят создать цифровую копию человека», — уточняет Ефимов.

Недавно стало известно, что крупнейший в мире хедж-фонд Bridgewater Associates разрабатывает систему, которая позволит автоматизировать широкий круг управленческих функций, включая наем и увольнение сотрудников, а также принятие других стратегических решений. По мнению экспертов, основатель Bridgewater Associates миллиардер Рей Далио тем самым хочет, помимо прочего, гарантировать, что компания продолжит работать в соответствии с его принципами и после его смерти. Предполагается, что в будущем на людей в компании будет возложено не принятие решений, а лишь разработка критериев, в соответствии с которыми компьютер будет принимать решение в каждом конкретном случае. В зоне ответственности «живых» сотрудников также останется техническая поддержка функционирования «робота-управленца» и устранение возможных неполадок.

Яна Рождественская, "Прайм"