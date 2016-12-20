Стиль жизни «Электронные торговые площадки в России: кто есть кто» IV Ежегодная конференция

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17 февраля 2017 года в Москве состоится IV Ежегодная конференция «Электронные торговые площадки в России: кто есть кто», организуемая рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). В обсуждении примут участие руководители лидирующих электронных торговых площадок и отделов закупок крупнейших российских компаний, а также представители регулирующих органов государственной власти. Основные темы для обсуждения: Перспективы развития рынка электронной коммерции и услуг ЭТП в 2017 году.

ЭТП как супермаркет услуг в области электронной коммерции: новые возможности для рынка.

Развитие новых форматов электронной торговли B2B: проблемы и успехи.

ЭТП на непрофильных рынках: привлечение партнеров или создание собственного бизнеса.

Создание всероссийского каталога нормативно-справочной информации: перспективы для рынка B2B. Аналитической базой мероприятия станет исследование «Рынок услуг ЭТП в России: обрести второе дыхание», подготовленное RAEX (Эксперт РА). Оно основывается не только на данных и экспертных мнениях, полученных от участников рынка, но и на опросе крупнейших корпоративных клиентов электронных торговых площадок. Исследование RAEX получило признание участников рынка, в том числе крупнейших корпоративных заказчиков, которые ориентируются на его результаты при выборе ЭТП для проведения закупок. В рамках конференции пройдет церемония награждения лидеров рынка межкорпоративной электронной торговли. Дополнительная информация на странице мероприятия — http://raexpert.ru/project/etp/2017/conference/ Контакты: Руководитель проекта, деловая программа:

Барыбина Юлия

тел: +7 (495) 225-34-44 , +7 (495) 617-07-77 (доб. 1651), факс +7(495)225-34-44 ,

e-mail : baribina@raexpert.ru По вопросам информационной поддержки:

Свищева Екатерина

тел: +7 (495) 225-34-44 , +7 (495) 617-07-77 (доб. 1640), факс +7(495)225-34-44 ,

e-mail : pr@raexpert.ru По вопросам партнерства:

Яндиева Мариам

тел: +7 (495) 225-34-44 , +7 (495) 617-07-77 (доб. 1896), факс +7(495)225-34-44 ,

e-mail : yandieva@raexpert.ru По вопросам участия:

Помогаева Ксения

тел: +7 (495) 225-34-44 , +7 (495) 617-07-77 (доб. 1652), факс +7(495)225-34-44 ,

e-mail : pomogaeva@raexpert.ru Амбарцумян Эльвира

тел: +7 (495) 225-34-44 , +7 (495) 617-07-77 (доб. 1620),

факс +7(495)225-34-44 ,

e-mail : ambarcymian@raexpert.ru Стиль жизни 20.12.2016 13:35:00

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