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17 февраля 2017 года в Москве состоится IV Ежегодная конференция «Электронные торговые площадки в России: кто есть кто», организуемая рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА).
В обсуждении примут участие руководители лидирующих электронных торговых площадок и отделов закупок крупнейших российских компаний, а также представители регулирующих органов государственной власти.
Основные темы для обсуждения:
Аналитической базой мероприятия станет исследование «Рынок услуг ЭТП в России: обрести второе дыхание», подготовленное RAEX (Эксперт РА). Оно основывается не только на данных и экспертных мнениях, полученных от участников рынка, но и на опросе крупнейших корпоративных клиентов электронных торговых площадок. Исследование RAEX получило признание участников рынка, в том числе крупнейших корпоративных заказчиков, которые ориентируются на его результаты при выборе ЭТП для проведения закупок.
В рамках конференции пройдет церемония награждения лидеров рынка межкорпоративной электронной торговли.
Дополнительная информация на странице мероприятия — http://raexpert.ru/project/etp/2017/conference/
Контакты:
Руководитель проекта, деловая программа:
По вопросам информационной поддержки:
По вопросам партнерства:
По вопросам участия:
Амбарцумян Эльвира
Стиль жизни 20.12.2016 13:35:00
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