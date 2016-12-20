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Стиль жизни   20.12.2016 13:35:00

«Электронные торговые площадки в России: кто есть кто»

IV Ежегодная конференция

«Электронные торговые площадки в России: кто есть кто»

17 февраля 2017 года в Москве состоится IV Ежегодная конференция «Электронные торговые площадки в России: кто есть кто», организуемая рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА).

В обсуждении примут участие руководители лидирующих электронных торговых площадок и отделов закупок крупнейших российских компаний, а также представители регулирующих органов государственной власти.

Основные темы для обсуждения:

  • Перспективы развития рынка электронной коммерции и услуг ЭТП в 2017 году. 
  • ЭТП как супермаркет услуг в области электронной коммерции: новые возможности для рынка. 
  • Развитие новых форматов электронной торговли B2B: проблемы и успехи. 
  • ЭТП на непрофильных рынках: привлечение партнеров или создание собственного бизнеса.
  •  Создание всероссийского каталога нормативно-справочной информации: перспективы для рынка B2B.

Аналитической базой мероприятия станет исследование «Рынок услуг ЭТП в России: обрести второе дыхание», подготовленное RAEX (Эксперт РА). Оно основывается не только на данных и экспертных мнениях, полученных от участников рынка, но и на опросе крупнейших корпоративных клиентов электронных торговых площадок. Исследование RAEX получило признание участников рынка, в том числе крупнейших корпоративных заказчиков, которые ориентируются на его результаты при выборе ЭТП для проведения закупок.

В рамках конференции пройдет церемония награждения лидеров рынка межкорпоративной электронной торговли.

Дополнительная информация на странице мероприятия — http://raexpert.ru/project/etp/2017/conference/ 

Контакты:

Руководитель проекта, деловая программа:
Барыбина Юлия
тел: +7 (495) 225-34-44+7 (495) 617-07-77 (доб. 1651), факс +7(495)225-34-44,
e-mail: baribina@raexpert.ru 

По вопросам информационной поддержки:
Свищева Екатерина
тел: +7 (495) 225-34-44+7 (495) 617-07-77 (доб. 1640), факс +7(495)225-34-44,
e-mail: pr@raexpert.ru

По вопросам партнерства:
Яндиева Мариам
тел: +7 (495) 225-34-44+7 (495) 617-07-77 (доб. 1896), факс +7(495)225-34-44,
e-mail: yandieva@raexpert.ru

По вопросам участия:
Помогаева Ксения
тел: +7 (495) 225-34-44+7 (495) 617-07-77 (доб. 1652), факс +7(495)225-34-44,
e-mail: pomogaeva@raexpert.ru 

Амбарцумян Эльвира
тел: +7 (495) 225-34-44+7 (495) 617-07-77 (доб. 1620),
факс +7(495)225-34-44,
e-mail: ambarcymian@raexpert.ru
Стиль жизни   20.12.2016 13:35:00   

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