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21 декабря 2016 года в Москве прошел VIII Общероссийский форум «Инфраструктурные проекты России». В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, деловых кругов, а также российские и иностранные эксперты — участники рынка ГЧП.
Модератор пленарной сессии, председатель Национального агентства прямых инвестиций (НАПИ) Игорь Вдовин отметил, что из года в год проблемы, связанные с инфраструктурным развитием России не становятся менее актуальными. Игорь Вдовин рассказал, что сегодня в стране наблюдается колоссальный разрыв в развитии инфраструктуры не только по сравнению с
Заместитель министра финансов Российской Федерации Сергей Сторчак начал свое выступление о глобальном инфраструктурном хабе. Замминистра сообщил, что сейчас инфраструктурным хабом поставлена задача получения информации от стран G20 о планах на 2016–2020 годы по восьми отраслям и по восьми направлениям инфраструктурной деятельности, преимущественно, это – автомобильные и железные дороги, морские порты, аэропорты, электроэнергетика, водоснабжение, бытовые отходы, телекоммуникации. После сбора этой информации, обобщения, можно будет увидеть наше место во всем этом процессе и понять, а в состоянии ли инфраструктурные проекты или инвестиции в инфраструктурные проекты дать тот толчок темпам роста?
Сергей Сторчак сообщил также как Минфин решает важнейшую задачу, поставленную Правительством Российской Федерации и Президентом России — эффективного использования средств, накопленных в ФНБ для реализации инфраструктурных проектов. В настоящее время утвержден перечень из
Заместитель министра строительства и
Сегодня отрасль жилищного строительства, как и другие отрасли экономики, испытывает давление внешних факторов. Объем ввода жилья за десять месяцев 2016 г. составил 55,6 млн кв. метров, что на 6,4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Снижение ввода жилья произошло за счет жилья, вводимого населением, что связано со снижением реальных располагаемых доходов и покупательской активности населения.
Беляков Сергей, президент ассоциации негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» в своем выступлении сообщил, что для финансирования проектов инфраструктуры в стране деньги есть. Один из ярких примеров — это пенсионные фонды, которые обладают колоссальным объемом денег, которые ищут своего применения, приложения: пять триллионов рублей. Пять триллионов рублей накоплено в системе пенсионных фондов, включая Пенсионный фонд России. И важно, как отмечает президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов, рассматривать этот ресурс не как источник финансирования текущих потребностей, а как возможность для развития длинных проектов, социально значимых, изменяющих качество жизни. Ведь частный капитал способен в
Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Президент
Отдельным вопросом в выступлении стало расходование средств Фонда национального благосостояния. Президент БЛ Групп отметил, что чем больше мы будем тратить денег ФНБ не на свои прямые функции в развитии инфраструктуры, а на функции развития бизнеса, тем меньше мы будем иметь успеха. «Если есть возможность дать частным деньгам, в первую очередь пенсионным деньгам, при чем еще раз повторяю, частным, а не фондов национального благосостояния и не бюджет и т.д., прийти в такие инфраструктурные проекты — это тоже надо сделать. И платные дороги, безусловно, должны появляться, но они должны базироваться не на государственных деньгах, а на частных деньгах, потому что доступ иначе будут получать по принципу административных возможностей, а не по принципу эффективности тех или иных проектов. Это надо делать в первую очередь», — в заключение сказал Георгий Боос.
Заместитель Председателя Правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев подробно остановился на опыте привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры Московской области. Спикер привел успешные примеры работы с инвесторами в
На пленарной сессии также выступил президент Alstom в России, член правления Ассоциации европейского бизнеса Филипп Пегорье, который рассказал участникам Форума о проектах компании Alstom, реализуемых в России, а также о роли
В рамках Форума прошли отраслевые и межотраслевые мероприятия. Состоялась сессия «Инвестиционные возможности Дальнего Востока», организатором которого выступила Ассоциация менеджеров. В рамках сессии участники сессии обсудили наиболее острые вопросы роста и развития инфраструктуры региона. Во время живой дискуссии были сформированы предложения в профильные министерства и ведомства по вопросу государственных мер поддержки производств, промышленных кластеров, технопарков дальневосточного региона.
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» стала организатором сессии «Реализация инфраструктурных проектов в промышленности». «В настоящее время активно реализуется
В рамках форума также прошли сессии по вопросам развития транспортной инфраструктуры и реализации ГЧП проектов в строительстве и ЖКХ.
Форум завершил свою работу итоговым пленарным заседанием, где были подведены итоги работы всех сессий и сформулированы основные предложения от участников мероприятия в адрес органов государственной власти и администраций субъектов Российской Федерации.ЖКХ.
Форум завершил свою работу итоговым пленарным заседанием, где были подведены итоги работы всех сессий и сформулированы основные предложения от участников мероприятия в адрес органов государственной власти и администраций субъектов Российской Федерации.">
Стиль жизни 23.12.2016 15:43:00
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