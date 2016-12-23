21 декабря 2016 года в Москве прошел VIII Общероссийский форум «Инфраструктурные проекты России». В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, деловых кругов, а также российские и иностранные эксперты — участники рынка ГЧП.

Модератор пленарной сессии, председатель Национального агентства прямых инвестиций (НАПИ) Игорь Вдовин отметил, что из года в год проблемы, связанные с инфраструктурным развитием России не становятся менее актуальными. Игорь Вдовин рассказал, что сегодня в стране наблюдается колоссальный разрыв в развитии инфраструктуры не только по сравнению с какими-то развитыми странами, но и нашими ближайшими соседями. При том, что страна имеет огромный транзитный потенциал, потенциал для развития инфраструктурных проектов, сегодня, к сожалению, пока нельзя сказать, что в этой ситуации что-то меняется и меняется кардинально.

Заместитель министра финансов Российской Федерации Сергей Сторчак начал свое выступление о глобальном инфраструктурном хабе. Замминистра сообщил, что сейчас инфраструктурным хабом поставлена задача получения информации от стран G20 о планах на 2016–2020 годы по восьми отраслям и по восьми направлениям инфраструктурной деятельности, преимущественно, это – автомобильные и железные дороги, морские порты, аэропорты, электроэнергетика, водоснабжение, бытовые отходы, телекоммуникации. После сбора этой информации, обобщения, можно будет увидеть наше место во всем этом процессе и понять, а в состоянии ли инфраструктурные проекты или инвестиции в инфраструктурные проекты дать тот толчок темпам роста?

Сергей Сторчак сообщил также как Минфин решает важнейшую задачу, поставленную Правительством Российской Федерации и Президентом России — эффективного использования средств, накопленных в ФНБ для реализации инфраструктурных проектов. В настоящее время утвержден перечень из 12-ти самоокупаемых инфраструктурных проектов, предусматривающих финансирование за счет средств ФНБ в общем объеме 972,5 миллиарда рублей. По состоянию на 1 декабря 2016 года фактически выделено из ФНБ на цели этих проектов 463,2 млрд рублей.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин привел статистику по рекордному вводу жилья в России за последние два года. По данным Росстата объем ввода жилья в 2014–2015 гг. составил 84,2 млн кв. метров и 85,3 млн кв. метров соответственно.

Сегодня отрасль жилищного строительства, как и другие отрасли экономики, испытывает давление внешних факторов. Объем ввода жилья за десять месяцев 2016 г. составил 55,6 млн кв. метров, что на 6,4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Снижение ввода жилья произошло за счет жилья, вводимого населением, что связано со снижением реальных располагаемых доходов и покупательской активности населения.

Беляков Сергей, президент ассоциации негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» в своем выступлении сообщил, что для финансирования проектов инфраструктуры в стране деньги есть. Один из ярких примеров — это пенсионные фонды, которые обладают колоссальным объемом денег, которые ищут своего применения, приложения: пять триллионов рублей. Пять триллионов рублей накоплено в системе пенсионных фондов, включая Пенсионный фонд России. И важно, как отмечает президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов, рассматривать этот ресурс не как источник финансирования текущих потребностей, а как возможность для развития длинных проектов, социально значимых, изменяющих качество жизни. Ведь частный капитал способен в каких-то проектах даже полностью заместить государственное финансирование на уровне федерального бюджета. И такие проекты есть.

Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Фадеев рассказал, что серьезным драйвером роста региона сегодня является сельское хозяйство, ориентирующееся на производство экологически чистой и качественной продукции по современным технологиям. Одновременно стоит задача в области развития инфраструктуры, поиск внутренних ресурсов для реализации транспортных инфраструктурных проектов. Олег Фадеев подробно рассказал о перспективных направлениях развития и об инвестиционных проектах, являющихся визитной карточкой Северо-Кавказского региона.

Президент ООО «Управляющая компания «БЛ ГРУПП» Георгий Боос считает, что государство должно заниматься своей прямой функцией — развитием инфраструктуры, обеспечением правового регулирования и обеспечением не только самого регулирования, но и исполнением этого регулирования. По мнению, Георгия Бооса, сегодня само государство и формирует недоверие частного бизнеса к тем условиям, которые возникают в процессе реализации инвестиционных проектов.

Отдельным вопросом в выступлении стало расходование средств Фонда национального благосостояния. Президент БЛ Групп отметил, что чем больше мы будем тратить денег ФНБ не на свои прямые функции в развитии инфраструктуры, а на функции развития бизнеса, тем меньше мы будем иметь успеха. «Если есть возможность дать частным деньгам, в первую очередь пенсионным деньгам, при чем еще раз повторяю, частным, а не фондов национального благосостояния и не бюджет и т.д., прийти в такие инфраструктурные проекты — это тоже надо сделать. И платные дороги, безусловно, должны появляться, но они должны базироваться не на государственных деньгах, а на частных деньгах, потому что доступ иначе будут получать по принципу административных возможностей, а не по принципу эффективности тех или иных проектов. Это надо делать в первую очередь», — в заключение сказал Георгий Боос.

Заместитель Председателя Правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев подробно остановился на опыте привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры Московской области. Спикер привел успешные примеры работы с инвесторами в жилищно-коммунальном хозяйстве, аграрном секторе, а также каким образом Правительство Московской области решает больные для жителей Подмосковья вопросы, такие как, например, переезд автомобильного транспорта через железнодорожное полотно в час пик. Особое внимание было уделено проекту ЛРТ — крупному проекту Московской области (общая протяженность 246 километра). «В настоящий момент выбран первый этап — 74 км, 108 млрд рублей. Из них, скорее всего, половина будет капитальный грант», — сказал Денис Буцаев. По его словам, после распределения государственных средств будет проведен конкурс по выбору инвестора для финансирования оставшейся части проекта.

На пленарной сессии также выступил президент Alstom в России, член правления Ассоциации европейского бизнеса Филипп Пегорье, который рассказал участникам Форума о проектах компании Alstom, реализуемых в России, а также о роли государственно-частного партнерства в комплексном развитии территории.

В рамках Форума прошли отраслевые и межотраслевые мероприятия. Состоялась сессия «Инвестиционные возможности Дальнего Востока», организатором которого выступила Ассоциация менеджеров. В рамках сессии участники сессии обсудили наиболее острые вопросы роста и развития инфраструктуры региона. Во время живой дискуссии были сформированы предложения в профильные министерства и ведомства по вопросу государственных мер поддержки производств, промышленных кластеров, технопарков дальневосточного региона.

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» стала организатором сессии «Реализация инфраструктурных проектов в промышленности». «В настоящее время активно реализуется государственно-частное партнёрство и муниципально-частное партнёрство, создаются индустриальные парки и промышленные кластеры, набирает обороты новый способ привлечения инвестиций — специальный инвестиционный контракт, — рассказала по итогам форума вице-президент Деловой России, модератор сессии Татьяна Минеева. — Но существует ряд открытых вопросов, которые становятся камнем преткновения в реализации региональных инвестиционных стратегий. Именно эти вопросы послужили основой моей стратегической сессии в рамках форума».

В рамках форума также прошли сессии по вопросам развития транспортной инфраструктуры и реализации ГЧП проектов в строительстве и ЖКХ .

Форум завершил свою работу итоговым пленарным заседанием, где были подведены итоги работы всех сессий и сформулированы основные предложения от участников мероприятия в адрес органов государственной власти и администраций субъектов Российской Федерации.

ЖКХ.

Форум завершил свою работу итоговым пленарным заседанием, где были подведены итоги работы всех сессий и сформулированы основные предложения от участников мероприятия в адрес органов государственной власти и администраций субъектов Российской Федерации.

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