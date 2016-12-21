Почему не растут вклады?

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По данным исследования НАФИ, стагнацию рынка вызвали низкие темпы роста рублевых вкладов и отрицательная динамика вкладов в иностранной валюте. В этих цифрах нет ничего неожиданного.
К концу 2016 года произошло существенное снижение реальных зарплат — практически до уровня 2014 года. Вклады не могут сильно расти, когда благосостояние населения снижается. Речь идет о поддержании качества жизни на прежнем уровне, и у людей просто нет возможности откладывать сбережения.
Есть и другие факторы, которые могли повлиять на статистику — валютные колебания, переоценка рубля. Даже такое сезонное явление, как приближающиеся новогодние праздники, тоже могло попасть в статистику. Все хотят дарить подарки — и все снимают деньги.
Кроме того, согласно отчету произошел довольно сильный отток вкладов из мелких банков в
Я думаю, что Центральному банку в принципе безразлично, что происходит с этими вкладами, у него нет целевых показателей по объемам вкладов коммерческих банков. У самих банков они разумеется есть, и они хотят, чтобы эти цифры постоянно росли.
Сейчас у коммерческих банков в целом по банковской системе нет роста депозитов. Но, если смотреть на отдельные банки, которые являются лидерами, в том числе в кредитовании — на Сбербанк, на ВТБ и некоторые относительно крупные банки, — они даже показывают хорошую прибыль. При этом есть большое количество банков, которые выглядят неприбыльными и неспособными работать на рынке.
Олег Шибанов, профессор кафедры финансов Российской экономической школы
Стиль жизни 21.12.2016 08:06:30
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