Почему не растут вклады?

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По данным исследования НАФИ, стагнацию рынка вызвали низкие темпы роста рублевых вкладов и отрицательная динамика вкладов в иностранной валюте. В этих цифрах нет ничего неожиданного.

К концу 2016 года произошло существенное снижение реальных зарплат — практически до уровня 2014 года. Вклады не могут сильно расти, когда благосостояние населения снижается. Речь идет о поддержании качества жизни на прежнем уровне, и у людей просто нет возможности откладывать сбережения.

Есть и другие факторы, которые могли повлиять на статистику — валютные колебания, переоценка рубля. Даже такое сезонное явление, как приближающиеся новогодние праздники, тоже могло попасть в статистику. Все хотят дарить подарки — и все снимают деньги.

Кроме того, согласно отчету произошел довольно сильный отток вкладов из мелких банков в Топ-10 . Это тоже вполне естественный процесс. Процесс реформы банковского сектора со стороны населения может восприниматься не только как оздоровление сектора и борьба с какими-то нелегальными операциями, но и как война с маленькими банками. В такой ситуации, даже когда вклады застрахованы, гораздо приятнее, чтобы деньги находились в каком-то достаточно крупном банке, где вероятность его разорения, отзыва лицензии или санации достаточно низкая.

Я думаю, что Центральному банку в принципе безразлично, что происходит с этими вкладами, у него нет целевых показателей по объемам вкладов коммерческих банков. У самих банков они разумеется есть, и они хотят, чтобы эти цифры постоянно росли.

Сейчас у коммерческих банков в целом по банковской системе нет роста депозитов. Но, если смотреть на отдельные банки, которые являются лидерами, в том числе в кредитовании — на Сбербанк, на ВТБ и некоторые относительно крупные банки, — они даже показывают хорошую прибыль. При этом есть большое количество банков, которые выглядят неприбыльными и неспособными работать на рынке.

Олег Шибанов, профессор кафедры финансов Российской экономической школы