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В Москве завершился IV Форум VESTIFINANCE
Свыше 2500 участников, 11 лекций и две отрытые гостиные с ведущими российскими экономистами, финансистами, экспертами, руководителями федеральных министерств и ведомств, представителями Центрального банка России и крупнейших компаний. Форум VESTIFINANCE подводит итоги 2016 года — первого года существования этого просветительского проекта.
Сергей Горьков сосредоточил внимание на глобальных вызовах и возможностях экономики в ближайшем десятилетии. Председатель ВЭБ считает, что будущее определят прорывные технологии, в том числе блокчейн, цифровое моделирование, облачные технологии. «Мы ведем переговоры и в ближайшее время подпишем соглашение по продвижению блокчейна в России. ВЭБ будет пионером в этом направлении», — поделился он перспективными планами. Использование новых технологий приведет к серьезным изменениям во многих сферах, в том числе и в управлении. По его мнению, управленческий персонал в обозримом будущем может вообще исчезнуть за ненадобностью.
Сергей Данкверт для выступления выбрал тему «Следующие 20 лет: продовольственная безопасность России». Глава Россельхознадзора привел прогноз ООН по росту населения в мире: «К 2050 году планету будут населять 9 млрд человек, 19% из них будут или голодать, или недоедать. В этих условиях продовольственная независимость государств имеет огромное значение. У России есть все предпосылки ответить на этот вызов — огромная территория, богатство
О модернизации системы пенсионных накоплений и финансовой доступности в цифровом измерении шла речь на встрече с Сергеем Швецовым. «Сегодня в России из 140 млн человек только 18 млн граждан имеют сбережения — это очень мало. Необходимо преодолеть стереотипы, тем более что у нас в стране технологии позволяют это сделать. К примеру, Россия имеет почти полное
Николай Дурманов посвятил выступление медицинским и биологическим угрозам будущего. Эксперт призвал обратить внимание на проблемы, которые грозят миру
В ходе мероприятия каждый слушатель смог вступить с экспертом в дискуссию по теме выступления. «Нам важно дать возможность максимальному числу предпринимателей, менеджеров, студентов и просто заинтересованных участников получить ответы на вопросы об экономике или науке из первых рук, от людей, которые в настоящее время формируют будущее нашей страны», — прокомментировал главную цель проекта генеральный продюсер Форума VESTIFINANCE Алексей Бобровский.
Организаторами мероприятия выступили форум VESTIFINANCE и Фонд «Росконгресс».
http://www.vestifinance.ru/forumООН по росту населения в мире: «К 2050 году планету будут населять 9 млрд человек, 19% из них будут или голодать, или недоедать. В этих условиях продовольственная независимость государств имеет огромное значение. У России есть все предпосылки ответить на этот вызов — огромная территория, богатство
О модернизации системы пенсионных накоплений и финансовой доступности в цифровом измерении шла речь на встрече с Сергеем Швецовым. «Сегодня в России из 140 млн человек только 18 млн граждан имеют сбережения — это очень мало. Необходимо преодолеть стереотипы, тем более что у нас в стране технологии позволяют это сделать. К примеру, Россия имеет почти полное
Николай Дурманов посвятил выступление медицинским и биологическим угрозам будущего. Эксперт призвал обратить внимание на проблемы, которые грозят миру
В ходе мероприятия каждый слушатель смог вступить с экспертом в дискуссию по теме выступления. «Нам важно дать возможность максимальному числу предпринимателей, менеджеров, студентов и просто заинтересованных участников получить ответы на вопросы об экономике или науке из первых рук, от людей, которые в настоящее время формируют будущее нашей страны», — прокомментировал главную цель проекта генеральный продюсер Форума VESTIFINANCE Алексей Бобровский.
Организаторами мероприятия выступили форум VESTIFINANCE и Фонд «Росконгресс».
http://www.vestifinance.ru/forum">
Стиль жизни 20.12.2016 13:34:00
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