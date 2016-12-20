В Москве завершился IV Форум VESTIFINANCE

Свыше 2500 участников, 11 лекций и две отрытые гостиные с ведущими российскими экономистами, финансистами, экспертами, руководителями федеральных министерств и ведомств, представителями Центрального банка России и крупнейших компаний. Форум VESTIFINANCE подводит итоги 2016 года — первого года существования этого просветительского проекта.

9—10 декабря в Москве прошел IV Форум, который продолжил серию выступлений на тему «Следующие 20 лет». В качестве экспертов выступили: первый заместитель Председателя Центрального банка РФ Сергей Швецов; председатель Внешэкономбанка Cергей Горьков; руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, экс-глава Российской антидопинговой службы Николай Дурманов. Участники описали свое видение развития финансовой, научной, медицинской и продовольственной сфер в будущем.

Сергей Горьков сосредоточил внимание на глобальных вызовах и возможностях экономики в ближайшем десятилетии. Председатель ВЭБ считает, что будущее определят прорывные технологии, в том числе блокчейн, цифровое моделирование, облачные технологии. «Мы ведем переговоры и в ближайшее время подпишем соглашение по продвижению блокчейна в России. ВЭБ будет пионером в этом направлении», — поделился он перспективными планами. Использование новых технологий приведет к серьезным изменениям во многих сферах, в том числе и в управлении. По его мнению, управленческий персонал в обозримом будущем может вообще исчезнуть за ненадобностью.

Сергей Данкверт для выступления выбрал тему «Следующие 20 лет: продовольственная безопасность России». Глава Россельхознадзора привел прогноз ООН по росту населения в мире: «К 2050 году планету будут населять 9 млрд человек, 19% из них будут или голодать, или недоедать. В этих условиях продовольственная независимость государств имеет огромное значение. У России есть все предпосылки ответить на этот вызов — огромная территория, богатство природно-климатических зон, наличие собственных энергоресурсов, водных запасов и т.д. Остается решить ряд важных вопросов, связанных с технологическим перевооружением, привлечением кадров для работы на сельхозпредприятиях, повышением производительности труда».

О модернизации системы пенсионных накоплений и финансовой доступности в цифровом измерении шла речь на встрече с Сергеем Швецовым. «Сегодня в России из 140 млн человек только 18 млн граждан имеют сбережения — это очень мало. Необходимо преодолеть стереотипы, тем более что у нас в стране технологии позволяют это сделать. К примеру, Россия имеет почти полное интернет-покрытие , — подчеркнул спикер. — Первую часть жизни надо решать вопросы с образованием и ипотекой, а потом нужно откладывать. И делать это необходимо уже с 30 лет».

Николай Дурманов посвятил выступление медицинским и биологическим угрозам будущего. Эксперт призвал обратить внимание на проблемы, которые грозят миру из-за развивающейся устойчивости бактерий к антибиотикам. «Через 7–8 лет мы вернемся в эпоху, когда не было антибиотиков. Они перестанут работать. Уже сейчас каждый второй антибиотик не работает, — отметил он. — К 2050 году суммарный ущерб от этого явления ожидается в размере 100 трлн долларов и 10 млн жизней в год». По словам Николая Дмитриевича, современное животноводство и птицеводство не могут рентабельно развиваться без применения антибиотиков. Необходимы сверхусилия на национальном и международном уровне для попыток хотя бы отсрочить наступление доантибиотиковой эры.

В ходе мероприятия каждый слушатель смог вступить с экспертом в дискуссию по теме выступления. «Нам важно дать возможность максимальному числу предпринимателей, менеджеров, студентов и просто заинтересованных участников получить ответы на вопросы об экономике или науке из первых рук, от людей, которые в настоящее время формируют будущее нашей страны», — прокомментировал главную цель проекта генеральный продюсер Форума VESTIFINANCE Алексей Бобровский.

Организаторами мероприятия выступили форум VESTIFINANCE и Фонд «Росконгресс».

http://www.vestifinance.ru/forum

природно-климатических

и т.д.

ООН по росту населения в мире:

О модернизации системы пенсионных накоплений и финансовой доступности в цифровом измерении шла речь на встрече с Сергеем Швецовым. «Сегодня в России из 140 млн человек только 18 млн граждан имеют сбережения — это очень мало. Необходимо преодолеть стереотипы, тем более что у нас в стране технологии позволяют это сделать. К примеру, Россия имеет почти полное интернет-покрытие , — подчеркнул спикер. — Первую часть жизни надо решать вопросы с образованием и ипотекой, а потом нужно откладывать. И делать это необходимо уже с 30 лет».

Николай Дурманов посвятил выступление медицинским и биологическим угрозам будущего. Эксперт призвал обратить внимание на проблемы, которые грозят миру из-за развивающейся устойчивости бактерий к антибиотикам. «Через 7–8 лет мы вернемся в эпоху, когда не было антибиотиков. Они перестанут работать. Уже сейчас каждый второй антибиотик не работает, — отметил он. — К 2050 году суммарный ущерб от этого явления ожидается в размере 100 трлн долларов и 10 млн жизней в год». По словам Николая Дмитриевича, современное животноводство и птицеводство не могут рентабельно развиваться без применения антибиотиков. Необходимы сверхусилия на национальном и международном уровне для попыток хотя бы отсрочить наступление доантибиотиковой эры.

В ходе мероприятия каждый слушатель смог вступить с экспертом в дискуссию по теме выступления. «Нам важно дать возможность максимальному числу предпринимателей, менеджеров, студентов и просто заинтересованных участников получить ответы на вопросы об экономике или науке из первых рук, от людей, которые в настоящее время формируют будущее нашей страны», — прокомментировал главную цель проекта генеральный продюсер Форума VESTIFINANCE Алексей Бобровский.

Организаторами мероприятия выступили форум VESTIFINANCE и Фонд «Росконгресс».

http://www.vestifinance.ru/forum

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