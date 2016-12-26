Итоги нац. премии «Финансовый Олимп – 2016

12 декабря 2016 года состоялось награждение лауреатов национальной премии «Финансовый Олимп — 2016».

В 21 раз ведущие банкиры, брокеры, страховые, инвестиционные и другие финансовые компании чествовали лучших из лучших и определяли стратегию развития финансовой отрасли в 2017 году во время панельной дискуссии «Глобальная экономика и финансовые рынки в эпоху неопределенности: сценарии и прогнозы». Свои мнения о тенденциях наступающего года и уроках уходящего рассказали: Максим Васин, Павел Самиев из Национального рейтингового агентства, Том Левинсон (Sberbank CIB), Егор Сусин (Газпромбанк), Евгений Коган (Московские Партнеры), Сергей Мельников (GLOBAL FX).

C особым вниманием участники дискуссии и церемонии награждения выслушали макроэкономический прогноз ведущего инвестиционный советник и риск-аналитика США Лоуренса Макдональда (LGM Group), который предсказал победу Дональда Трампа еще летом 2016 года. Мастер синтеза анализа политического риска и фундаментальных рыночных тенденций обсуждал с российскими коллегами остроактуальные вопросы:

-Что ждёт мировую экономику и финансовую систему в наступающем году?

-Что означает победа Дональда Трампа для мира и для России?

-Какие основные риски и возможности для России?

-Какие инвестиционные идеи могут «выстрелить» и откуда ждать новых «чёрных лебедей»?

Знаменитый специалист по инвестициям также представил доклад-предостережение «Управление рисками в эпоху неопределённости: какие уроки мы не извлекли из банкротства Lehman Brothers». Это сообщение было особо ценным и потому, что Лоуренс Макдональд в качестве вице-президента Lehman Brothers пытался предотвратить банкротство банка, но не был услышан акционерами и партнерами финансового учреждения.

Обмен мнениями помог участникам дискуссии сверить свои настройки на будущее и подготовить плацдармы для новых побед в следующем году.

После насыщенной дискуссии участники Церемонии перешли к более приятной части — получению наград и фуршету.

Свои мнения о тенденциях наступающего года и уроках уходящего рассказали: Павел Самиев из Национального рейтингового агентства, Том Левинсон (Sberbank CIB), Егор Сусин (Газпромбанк), Евгений Коган (Московские Партнеры), Сергей Мельников (GLOBAL FX).

Павел Самиев из НРА отметил рост банковского рынка.

Драйвером роста банковской индустрии стала ипотека — по результатам года она составит почти 50% от всего кредитования. Это рекордный показатель за все время ипотечного кредитования, даже несмотря на эффект низкой базы. В 2017 году рост ипотеки продолжится, хотя и не такими темпами. Также отмечены другие тенденции: концентрация активов, снижение ставок по кредитам происходит медленнее, чем снижение ставок по депозитам и рынок сейчас находится в стадии поиска баланса, разрыв в доле просроченной задолженности между группами банков (топ 30 и остальные) сократился, объемы привлечения банками средств ЦБ сократился в 2 раза. Большой рост показали другие финансовые рынки. Так в 2016 году страховой рынок рос гораздо быстрее, чем в самых смелых мечтах ожидали его участники. Прогноз на следующий год: рост не только сохранится, но и превысит показатели 2016 года. Неожиданностью также стали уровень продаж классических полисов страхования жизни, которые обогнали и ОСАГО, и КАСКО. При этом банки очень активно продают страховки, не привязанные к выдаваемым кредитам.

Егор Сусин (Газпромбанк) заговорил о структурной перестройке, которая ожидает мировую экономику. С одной стороны, сложился дисбаланс — замедление мировой торговли, экспорт ведущих стран не растет, наблюдается огромный отток портфельных инвестиций из Европы (более 700 млрд евро), Японии (порядка 400 млрд), отчасти из Китая, большая часть которых ушла в США. Однако развивающиеся страны, хранящие свои резервы в долларовой зоне, активно выводят капиталы для поддержки своих рынков. Таким образом, доллар укрепляется, а производство и другие отрасли США не демонстрируют устойчивого роста. В последнее десятилетие взрывной рост связан с оптимизмом и финансовыми пузырями, стоимость активов резко выросла. Развитые страны активно брали кредиты и сейчас долг большинства крупнее бюджета самой страны, следовательно, их возможности финансировать рост своей экономики за счет бюджетных вливаний ограничены. За развитие экономики в последние 10 лет отвечали Центральные банки, которые в своих странах увеличивали экономический рост через вливания ликвидности, процентные ставки и другие инструменты, однако ни одна страна не смогла продемонстрировать устойчивого роста. В итоге, можно ожидать либо роста инфляции, либо коррекцию стоимости активов, либо рост реальных доходов, что наименее вероятный сценарий. За последний год, как и в 2000 и в 2008 году, выплачивают компании своим акционерам значительно выше, чем зарабатывают, что приводит к повышенным рискам. Рост стоимости активов в последнее десятилетие шел значительно быстрее роста реальных доходов. Резкое расслоение населения по росту доходов привело к финансовой деградации среднего класса,. В такой ситуации ни одна развитая экономика не может демонстрировать устойчивые темпы роста. Ни в 2017, 2018, 2019 году. Ни один регион мира не сможет сформировать повестку высоких устойчивых темпов роста — впереди десятилетие структурной перестройки экономики и политической волатильности. Рубль укрепится в районе 60, в 2017 году ожидается укрепление доллара по отношению к рублю.

«В 2016 году количество полисов ДМС превысило 1 млн., рост составил порядка 40%», — подвела итоги ушедшего года Заместитель Генерального директора СП АО «РЕСО-Гарантия» Ольга Суворова. «В портфеле РЕСО-гарантии ДМС занимает 3 место — на него приходится 15% от всех сборов компании. В 2016 году компания запустила мобильное приложение, которое позволяет страхователю видеть все свои полисы, ознакомиться с программами страхования и т. д. На следующий год компания планирует рост по всем направлениям, но мы не гонимся за призовыми местами, для нас главное — прибыльный рост».

НПФ Сбербанка был признан победителем сразу в трех номинациях. Награду от лица Фонда получил Директор по информационным технологиям НПФ Сбербанка Андрей Козлов, который поблагодарил собравшихся и рассказал о достижениях Фонда в 2016 году: «Благодарим организаторов за награду и признание наших достижений. У Фонда был насыщенный год, прошло много запоминающихся событий. Мы уверенно лидируем среди НПФ по числу клиентов и объему привлеченных пенсионных накоплений. По итогам 2016 года у НПФ Сбербанка один из лучших результатов на рынке ОПС по количеству заключенных договоров. Также в этом году всем жителям России в отделениях Сбербанка стала доступна комплексная программа увеличения пенсии. Для удобства действующих клиентов мы продолжаем разрабатывать и внедрять новые сервисы в личном кабинете. Кроме того, в 2016 году высокая надежность Фонда в очередной раз подтверждена ведущими рейтинговыми агентствами. В 2017 году мы и дальше планируем проводить эффективную работу, предоставлять новые возможности своим клиентам и показывать высокие результаты».

Исполнительный директор GL Asset Management Владимир Михайлов, получивший награду для «Анкор Инвест» уверено смотрит в будущее: «Мы дали клиентам своим клиентам стабильную высокую доходность — 10% годовых в валюте. Мы в 2017 году планируем менять и совершенствовать наши алгоритмы. Мы будем работать над тем, что сохранять и преумножать капиталы наших клиентов. Портрет идеального клиента — человек, который готов делать длительные и эффективные инвестиции, имеет финансовые цели и готов ждать и идти вперед вместе с нами. Мы бы с удовольствием взяли в управление текущую экономическую ситуацию, чтобы каким-то образом направлять ее в позитивное русло».

Генеральный директор «ЕФГ Управление Активами» Алексей Кузнецов, сказал, что 2016 год стал годом активного роста нашего бизнеса. «Управляющая компания «ЕФГ Управление Активами» вошла в ТОП 10 крупнейших УК по рейтингу «Эксперт РА». Объем средств под управлением вырос в 2 раза. Это во многом результат напряженной и кропотливой работы всех наших сотрудников, а также доверия наших клиентов и партнеров. ЕФГ Управление Активами — это команда единомышленников, нацеленная на результат в ежедневном режиме, работающая над предоставлением нашим клиентам сервиса самого высокого качества. В наступающем году мы планируем повышать качество предоставляемых услуг. Большое внимание будем уделять IT решениям и разработке индивидуальных инвестиционных продуктов. Наши клиенты должны получать самый лучший сервис и одновременно быть уверены в надёжности своих инвестиций. «ЕФГ Управление Активами» обладает большим опытом управления средствами пенсионных накоплений и резервов, секьюритизации недвижимости, администрирования ЗПИФ. Мы продолжим развиваться в этих направлениях и наращивать свои компетенции в других областях».

Главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников от 2017 года ждет большого позитива и глобальных перемен: «Система, которая многие годы сопровождала нашу жизнь, необходимо менять в корне и Дональд Трамп тот человек, который может это сделать и изменить тупиковый сценарий. Очень не хотелось бы, чтобы проект Еврозоны прекратил свое существование, чтобы состоялся Frexit. Если Россия будет двигаться теми же темпами, развивать промышленность, сельское хозяйство, химическую промышленность, то лет через 5 или чуть больше мы перестанем зависеть от цен на нефть: если раньше энергоресурсы давали до 70% ВВП, сейчас около 50%, то зависимость в 30% от энергоресурсов была бы очень хороша. Мы считаем, что премия Финансовый Олимп позволяет оценить успехи финансового рынка России и увидеть перспективы развития. По нашим оценкам банковский сектор сейчас находится в стадии очищения и лет через 5 можно ожидать, что финансовая система станет стабильной и прозрачной. Этот же путь начали проходить и страховые компании. Определяя лидеров рынка премия показывает путь, по которому сейчас идут лидеры, а PWC рад им помочь, объективно оценить свои достижения и успехи конкурентов».

«На фоне достаточно пессимистических ожиданий экономического развития мировой экономики прогнозы по России выглядят неожиданно оптимистично. Эксперты связывают это с ростом цены на нефть, укреплением рубля, снижением инфляции и ростом экспорта-импорта . На таком фоне у банков появится аппетит к кредитованию. Из плохих новостей для России — высокие риски развития пессимистических сценариев и продолжение очистки страхового рынка от неблагонадежных компаний, что может привнести тревогу и нестабильность в этом финансовом секторе», — считает Исполнительный директор премии «Финансовый Олимп» Елена Бирюкова.

Национальная премия «Финансовый Олимп» поздравляет всех участников финансового рынка России с успешным завершением непростого и динамичного 2016 года и выражает надежду, что уходящий год позволил заложить хороший фундамент для новых достижений и быстрого роста в 2017 году.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ФИНАНСОВЫЙ ОЛИМП — 2016»

Банк

П АО «Сбербанк»

АО «Альфа — Банк»

П АО «Банк «Санкт- Петербурга»

АО «Тинькофф Банк»

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

ПАО Банк «ФК Открытие»

Брокерские услуги

GLOBAL FX

АО «Открытие Брокер»

ГК ИнстаФорекс

Международный финансовый центр

ООО «Домашние деньги»

Микрофинансовая организация «Платиза.ру» (ООО)

Лизинговая компания

АО «Газпромбанк Лизинг»

НПФ

АО НПФ Сбербанка

НПФ НЕФТЕГАРАНТ

НО НПФ БЛАГОСОСТОЯНИЕ

Инвестиционно-привлекательный регион

Москва

Татарстан

Страховая компания

СП АО «РЕСО-Гарантия»

АО «СОГАЗ»

ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»

СП АО «Ингосстрах»

ООО СК «ВТБ Страхование»

Управляющая компания года