Минфин начинает покупать валюту

Министерство финансов России с 7 февраля по 6 марта будет каждый торговый день покупать на внутреннем рынке валюту на 6,3 млрд рублей. На эти цели будет направлен весь объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета за февраль, прогнозируемых в сумме 113,1 млрд рублей, сообщил Минфин в пятницу, передает Прайм-ТАСС .

«Отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячной оценки, соответствующей закону о федеральном бюджете на 2017–2019 годы, в феврале 2017 года прогнозируется в размере +113,1 миллиарда рублей. Средства в указанном объеме будут направлены на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 7 февраля по 6 марта 2017 года. Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 6,3 миллиарда рублей», — отмечается в сообщении ведомства.

Ежедневные объемы операций ведомства будут эквивалентны порядка $100 млн, как и оценивало ранее министерство экономического развития.

«К совершению указанных операций покупки иностранной валюты Минфином будет привлекаться Банк России. Каждый рабочий день в течение указанного периода Банк России будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня», — сообщает Минфин.

В конце января министерство финансов РФ заявило о том, что в феврале начнет покупать валюту на внутреннем рынке и привлечет для этого Банк России. Ведомство объяснило это необходимостью снизить влияние мировых цен на нефть на российскую экономику. В соответствии с опубликованными ранее переходными бюджетными правилами, Минфин будет покупать валюту при цене нефти выше отметки в $40 за баррель, продавать валюту будут в случае, есть фактические цены на нефть окажутся ниже. Минфин подчеркивал, что эти операции будут иметь в целом нейтральное влияние на состояние денежного рынка страны. Позднее Минэкономразвития заявил, что планы по покупке валюты, ориентировочным объемом 100 миллионов долларов в день, уже оказали некоторое давление на курс рубля.