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Рынки   03.02.2017 12:06:48

Минфин начинает покупать валюту

В размере более 6 млрд. рублей в день
Минфин начинает покупать валюту

Министерство финансов России с 7 февраля по 6 марта будет каждый торговый день покупать на внутреннем рынке валюту на 6,3 млрд рублей. На эти цели будет направлен весь объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета за февраль, прогнозируемых в сумме 113,1 млрд рублей, сообщил Минфин в пятницу, передает Прайм-ТАСС.

«Отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячной оценки, соответствующей закону о федеральном бюджете на 2017–2019 годы, в феврале 2017 года прогнозируется в размере +113,1 миллиарда рублей. Средства в указанном объеме будут направлены на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 7 февраля по 6 марта 2017 года. Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 6,3 миллиарда рублей», — отмечается в сообщении ведомства.

Ежедневные объемы операций ведомства будут эквивалентны порядка $100 млн, как и оценивало ранее министерство экономического развития.

«К совершению указанных операций покупки иностранной валюты Минфином будет привлекаться Банк России. Каждый рабочий день в течение указанного периода Банк России будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня», — сообщает Минфин.

В конце января министерство финансов РФ заявило о том, что в феврале начнет покупать валюту на внутреннем рынке и привлечет для этого Банк России. Ведомство объяснило это необходимостью снизить влияние мировых цен на нефть на российскую экономику. В соответствии с опубликованными ранее переходными бюджетными правилами, Минфин будет покупать валюту при цене нефти выше отметки в $40 за баррель, продавать валюту будут в случае, есть фактические цены на нефть окажутся ниже. Минфин подчеркивал, что эти операции будут иметь в целом нейтральное влияние на состояние денежного рынка страны. Позднее Минэкономразвития заявил, что планы по покупке валюты, ориентировочным объемом 100 миллионов долларов в день, уже оказали некоторое давление на курс рубля.

В свою очередь Банк России заявил, что сохраняет приверженность политике плавающего курса рубля, означающей отказ от проведения интервенций для воздействия на номинальный курс национальной валюты. При этом регулятор оставил для себя возможность независимых от Минфина валютных интервенций. Последние валютные интервенции ЦБ прошли в июле 2015 года, напоминает Прайм-ТАСС.
Рынки   03.02.2017 12:06:48   

Тэги: Минфин, валюта

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