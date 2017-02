Рынки Почему смягчили санкции От них пострадали иностранные компании

by Michael Vadon Министерство финансов США изменило порядок осуществления санкций в отношении российской Федеральной службы безопасности из-за жалоб таких американских компаний, как Microsoft и Cisco, которым ограничения мешали получить необходимые документы для торговли с Россией. Об этом пишет РБК со ссылкой на Financial Times. По информации экспертов издания, одобрение ведомством Генеральной лицензии, согласно которой американским компаниям было разрешено взаимодействовать с ФСБ как с регулятором в области импорта в Россию криптографических IT-продуктов , являлось «обычной регуляторной настройкой в пользу американских предприятий, а не в пользу России». «Всем нужно совершить шаг назад и сделать глубокий вздох, — сообщил адвокат международной торговли в Вашингтоне Дуг Джекобсон. — Это не подарок [президента США Дональда] Трампа [главе России Владимиру] Путину». Кроме того, как пишет издание, ФСБ регламентирует импорт в Россию товаров, связанных с кибербезопасностью. Таким образом, компании, задействованные в этом бизнесе, во многих случаях должны получить от Федеральной службы безопасности разрешение перед ввозом компьютеров, маршрутизаторов, программного обеспечения и других товаров, уточняет Financial Times. «Американские компании, такие как Microsoft и Cisco, а также торгово-промышленные группы жаловались в последние недели, что санкции удерживали их от получения необходимых документов для торговли с Россией», — замечает издание. Таким образом, изменения санкций в отношении ФСБ позволили предприятиям в США платить российской Федеральной службе безопасности за необходимые разрешения, однако продажа таких товаров ФСБ по-прежнему запрещена, сообщает газета. Генеральная лицензия, изменившая порядок осуществления санкций, была одобрена Минфином США 2 февраля. На следующий день Дональд Трамп заявил о том, что «ничего не смягчал» по части санкций в отношении России. «Сдвиги» в санкционной политике США тогда же опроверг и пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. По его словам, подобное решение американского ведомства являлось «формальным курсом действий». Рынки 03.02.2017 10:18:00

