Почему смягчили санкции

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by Michael Vadon
Министерство финансов США изменило порядок осуществления санкций в отношении российской Федеральной службы безопасности
По информации экспертов издания, одобрение ведомством Генеральной лицензии, согласно которой американским компаниям было разрешено взаимодействовать с ФСБ как с регулятором в области импорта в Россию криптографических
Кроме того, как пишет издание, ФСБ регламентирует импорт в Россию товаров, связанных с кибербезопасностью. Таким образом, компании, задействованные в этом бизнесе, во многих случаях должны получить от Федеральной службы безопасности разрешение перед ввозом компьютеров, маршрутизаторов, программного обеспечения и других товаров, уточняет Financial Times.
«Американские компании, такие как Microsoft и Cisco, а также
Генеральная лицензия, изменившая порядок осуществления санкций, была одобрена Минфином США 2 февраля.
На следующий день Дональд Трамп заявил о том, что «ничего не смягчал» по части санкций в отношении России. «Сдвиги» в санкционной политике США тогда же опроверг и
Рынки 03.02.2017 10:18:00
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