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Рынки   03.02.2017 10:18:00

Почему смягчили санкции

От них пострадали иностранные компании
Почему смягчили санкции

by Michael Vadon

Министерство финансов США изменило порядок осуществления санкций в отношении российской Федеральной службы безопасности из-за жалоб таких американских компаний, как Microsoft и Cisco, которым ограничения мешали получить необходимые документы для торговли с Россией. Об этом пишет РБК со ссылкой на Financial Times.

По информации экспертов издания, одобрение ведомством Генеральной лицензии, согласно которой американским компаниям было разрешено взаимодействовать с ФСБ как с регулятором в области импорта в Россию криптографических IT-продуктов, являлось «обычной регуляторной настройкой в пользу американских предприятий, а не в пользу России». «Всем нужно совершить шаг назад и сделать глубокий вздох, — сообщил адвокат международной торговли в Вашингтоне Дуг Джекобсон. — Это не подарок [президента США Дональда] Трампа [главе России Владимиру] Путину».

Кроме того, как пишет издание, ФСБ регламентирует импорт в Россию товаров, связанных с кибербезопасностью. Таким образом, компании, задействованные в этом бизнесе, во многих случаях должны получить от Федеральной службы безопасности разрешение перед ввозом компьютеров, маршрутизаторов, программного обеспечения и других товаров, уточняет Financial Times.

«Американские компании, такие как Microsoft и Cisco, а также торгово-промышленные группы жаловались в последние недели, что санкции удерживали их от получения необходимых документов для торговли с Россией», — замечает издание. Таким образом, изменения санкций в отношении ФСБ позволили предприятиям в США платить российской Федеральной службе безопасности за необходимые разрешения, однако продажа таких товаров ФСБ по-прежнему запрещена, сообщает газета.

Генеральная лицензия, изменившая порядок осуществления санкций, была одобрена Минфином США 2 февраля.

На следующий день Дональд Трамп заявил о том, что «ничего не смягчал» по части санкций в отношении России. «Сдвиги» в санкционной политике США тогда же опроверг и пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. По его словам, подобное решение американского ведомства являлось «формальным курсом действий».
Рынки   03.02.2017 10:18:00   

Тэги: США, санкции

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