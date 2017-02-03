Рубль не заметил интервенций

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Российская валюта почти не реагирует на озвученные министерством финансов планы по покупке на рынке около 100 миллионов долларов каждый торговый день, передает Прайм-ТАСС .

По данным торгов Московской биржи, курс доллара расчетами «завтра» на 12.06 мск прибавлял 4 копейки — до 59,46 рубля, курс евро терял 5 копеек, до 63,9 рубля.

Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта будет каждый торговый день покупать на внутреннем рынке валюту на 6,3 млрд рублей, направив на эти цели весь объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета за февраль, прогнозируемых в сумме 113,1 млрд рублей.

На самой новости американская и европейская валюты дорожали в пределах 10 копеек к текущим на тот момент уровням, после чего начался их коррекционный откат вниз — на факте давно ожидавшегося и наконец произошедшего события, говорят дилеры.