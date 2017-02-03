Рубль не заметил интервенций

|
lastphotos.ru
Российская валюта почти не реагирует на озвученные министерством финансов планы по покупке на рынке около 100 миллионов долларов каждый торговый день, передает
По данным торгов Московской биржи, курс доллара расчетами «завтра» на 12.06 мск прибавлял 4 копейки — до 59,46 рубля, курс евро терял 5 копеек, до 63,9 рубля.
Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта будет каждый торговый день покупать на внутреннем рынке валюту на 6,3 млрд рублей, направив на эти цели весь объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета за февраль, прогнозируемых в сумме 113,1 млрд рублей.
На самой новости американская и европейская валюты дорожали в пределах 10 копеек к текущим на тот момент уровням, после чего начался их коррекционный откат вниз — на факте давно ожидавшегося и наконец произошедшего события, говорят дилеры.
Рынки 03.02.2017 12:49:46
Написать комментарий
|