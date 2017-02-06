Рынки Рубль выдержал интервенции Минфина Нефть перевесила риски интервенций.

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Опубликованный объем ежедневных покупок валюты на ближайший месяц составляет 106 млн долл. в день по текущему курсу. Это на 15% выше, чем может быть в следующем месяце из-за меньшего числа торговых сессий в феврале.



В целом объем покупок не угрожает рублю новым витком ослабления, однако в периоды снижения нефтяных цен российская валюта получает дополнительный импульс к снижению.



Итоги заседания Центробанка для рубля выглядят умеренно-позитивными. Регулятор отмечает не только факт замедления инфляции, но и сохранение рисков для достижения цели в 4% в текущем году. Фраза о снижении потенциала сокращения ключевой ставки является комфортной для рубля с точки зрения нерезидентов. Опубликованный объем ежедневных покупок валюты на ближайший месяц составляет 106 млн долл. в день по текущему курсу. Это на 15% выше, чем может быть в следующем месяце из-за меньшего числа торговых сессий в феврале.В целомИтоги заседания Центробанка для рубля выглядят умеренно-позитивными. Регулятор отмечает не только факт замедления инфляции, но и сохранение рисков для достижения цели в 4% в текущем году. Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка «Зенит» Рынки 06.02.2017 11:43:03

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