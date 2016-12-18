Налогообложение нефтяной отрасли

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Александр Новак министр энергетики Российской Федерации
Мы против увеличения налоговой нагрузки для нефтяной отрасли — она уже и так одна из самых высоких в мире. Кроме того, у бюджета будут выпадающие доходы только в первый год после введения НДД (налога на добавленный доход), а в последующие годы, наоборот, — дополнительные налоговые поступления
Но нужно рассматривать ситуацию с налогами в комплексе. Вот сейчас для нефтяников увеличили налоговую нагрузку, а это тоже не было запланировано. И никто не говорит, что для компаний будет
Мы считаем, что НДД и пошлины между собой не связаны. Переход на НДД создает стимулы для увеличения притока инвестиций и повышения КИН (коэффициент извлечения нефти): налог будет взиматься не с оборота, а с финансового результата, это даст компаниям возможность больше бурить и извлекать больше запасов, которые пока нерентабельны,
Предложение обнулить пошлины до конца не просчитано, и его последствия могут быть непредсказуемы.
Мнения лидеров 18.12.2016 10:00:00
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