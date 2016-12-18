Налогообложение нефтяной отрасли

Сценарии и прогнозы
Экономическая
политика
Рынки
Котировки
Налоги
Бюджет
Одной строкой

Джанет Йеллен становится ястребом

ФРС США 14 декабря впервые в 2016 г. повысила базовую
Рост после кризиса

Рост после кризиса

В 2017 году темп мировой экономики ускорится за счет

Самые яркие события 2016 года

«Черных лебедей» с положительным зарядом было

Никакой изоляции

Изоляционизм в любых видах президент не

Бюджет экономит на военных расходах

Россия ориентируется на мирный бюджет
ТЭК
High Tech и связь
Финансовые рынки
Транспорт и инфраструктура
Строительство и недвижимость
Индустрия
Агробизнес
Потребительский рынок

10 заговоренных процентов

16 декабря совет директоров Банка России оставил
Промышленность растет в 2016 году

Промышленность растет в 2016 году

2017 год должен быть успешнее 2016 года

Российско-таджикская воздушная война

Жуковский — аэропорт раздора

Литва взыскивает с «Газпрома» штраф

«Газпром» постоянно судится

Новогодний юань

Девальвация юаня — это и сигнал США. В торговой

«Инфраструктурные проекты России»

21 декабря 2016 года в Москве прошел VIII
ГОСЗАКАЗ — ЗА честные закупки

ГОСЗАКАЗ — ЗА честные закупки

5—7 апреля 2017 года на ВДНХ в Москве пройдет

Почему не растут вклады?

А ЦБ много говорит о сберегательной модели

220 рублей за пачку

Сейчас средняя цена пачки сигарет в России — 90

«Электронные торговые площадки в России: кто есть кто»

17 февраля 2017 года в Москве состоится IV Ежегодная
Мнения лидеров
Интервью
Блог-Пост
Сколько стоит?
Цитата
Стиль жизни
«Финансовая газета» - старейшее, а теперь самое современное экономическое издание. Это и аналитический еженедельник, и электронный портал, и база обновляемых нормативных документов, и площадка, на которой каждый может стать соавтором будущей системы экономического регулирования.



Вы можете оформить подписку на «Финансовую газету», получить доступ к информационно-справочной системе: «Документы, комментарии, консультации»
Форум
О проекте
Документы и комментарии
Купить
Реклама
Контакты
Регистрация Войти

Мнения лидеров   18.12.2016 10:00:00

Налогообложение нефтяной отрасли

О введении налога на добавленный доход
Александр Новак министр энергетики Российской Федерации


Мы против увеличения налоговой нагрузки для нефтяной отрасли — она уже и так одна из самых высоких в мире. Кроме того, у бюджета будут выпадающие доходы только в первый год после введения НДД (налога на добавленный доход), а в последующие годы, наоборот, — дополнительные налоговые поступления из-за роста добычи. Эти деньги и компенсируют провал в первый год. Сейчас мы с Минфином обсуждаем, как компенсировать выпадающие доходы в первый год. Например, наши компании могут взять на себя обязательство увеличить добычу на других месторождениях, которые дадут дополнительные доходы в бюджет.

Но нужно рассматривать ситуацию с налогами в комплексе. Вот сейчас для нефтяников увеличили налоговую нагрузку, а это тоже не было запланировано. И никто не говорит, что для компаний будет какая-то компенсация. Так может случиться и с НДД. У нас есть еще одна развилка с Минфином: они предлагают обязать компании принять решение о переходе на НДД до конца августа 2017 г., при том что налог может применяться с начала 2018 г. Наше предложение — предоставить возможность добровольного перехода на новую налоговую систему до января 2019 г. при условии вступления в силу федерального закона с 1 января 2018 г. Работа по выработке взаимоприемлемого варианта будет продолжена.

Мы считаем, что НДД и пошлины между собой не связаны. Переход на НДД создает стимулы для увеличения притока инвестиций и повышения КИН (коэффициент извлечения нефти): налог будет взиматься не с оборота, а с финансового результата, это даст компаниям возможность больше бурить и извлекать больше запасов, которые пока нерентабельны, т. е. налог будет учитывать реальную экономику добычи. У нас сегодня как минимум 10 млрд барр. нефти не разбуривается и не извлекается, потому что это невыгодно при текущем налоговом режиме. Про НДД все понятно: нужно делать пилотные проекты, создавать инструмент и переводить на него отрасль.

Предложение обнулить пошлины до конца не просчитано, и его последствия могут быть непредсказуемы. Во-первых, у нас много месторождений разрабатывается с использованием налоговых льгот по экспортным пошлинам: шельф, тюменская свита, участки в Восточной Сибири и т. д., поэтому нужно будет перенастраивать всю эту налоговую систему. Во-вторых, при обнулении пошлин цена на нефть для российских НПЗ вырастает до уровня цены на внешнем рынке (с поправкой на транспорт). Это означает, что возникает риск существенного роста цен на нефтепродукты.

Во-первых, Минфин предлагает лишь частичную компенсацию. Во-вторых, компании опасаются, что сегодня компенсация есть, а завтра нет. Каждый раз придется решать, какую именно сумму из бюджета выделять компаниям, это получается уже субсидирование нефтяной отрасли. И главная проблема: при обнулении пошлин проиграют компании, которые закончили модернизацию НПЗ, а остальные потеряют стимулы для инвестиций. Поэтому говорить об обнулении пошлин можно только после 2021 г., когда основные программы модернизации будут закончены. Кроме того, к 1 января 2025 г. у нас должны начать функционировать единые рынки нефти и газа в рамках ЕАЭС и нам нужно будет унифицировать наши таможенные политики. Если будет понимание, что у наших партнеров по ЕАЭС обнуляются пошлины, нам тоже нужно будет к этому времени поэтапно снизить пошлины до нуля.
Мнения лидеров   18.12.2016 10:00:00   

Тэги:

Написать комментарий

  Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите.




© «Финансовая газета», 1915–2016

Эл № ФС77-47116 от 28 октября 2011 г.

При полном или частичном использовании материалов
ссылка на fingazeta.ru обязательна.

 Размещение рекламы
Письмо в редакцию
О проекте   Карта сайта   Контакты